Titular de Desarrollo Urbano de Xalapa deja el cargo

XALAPA, VER.- América Carmona Olivares se separó formalmente del cargo que ostentaba como directora de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Xalapa. Dicha decisión la tomó para limpiar su nombre de las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción y extorsión.

En entrevista, la ahora exfuncionaria municipal dijo que siempre se condujo con transparencia.

"La decisión fue tomada de manera conjunta entre jefes inmediatos a mí y una servidora, en el sentido de poder salir y desde otra posición que no sea la de servicio público y como directora, pues justamente eso, enfrentar y demostrar ante las autoridades correspondientes el análisis, someter mi persona al análisis de mi función pública y con ello demostrar y limpiar las falsedades y las declaraciones tan ligeras que se hicieron hacia mi persona", afirmó.

Recordó que todo inició luego de que un medio de comunicación difundió una nota en noviembre de 2020, en la cual anunciaba que salía del cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano por supuestamente haber extorsionado a un empresario con 80 mil pesos para la agilización de un trámite.

"Nunca dijeron ni el nombre, ni dónde, ni quiénes, entonces justamente por esa situación es por la que yo me veo en la necesidad y en la postura, porque no tengo nada que ocultar y eso es falso (...) porque es mi ejercicio profesional, es mi labor, mi trabajo, y no voy a permitir que lo manchen".

Carmona Olivares detalló que se pondrá a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además de que advirtió que tomará medias legales.

"Fuimos honestos, transparentes y legales. Jamás tuvimos ni una petición a ciudadanos o compañeros de trabajo que no fuera la que correspondía a los protocolos del ayuntamiento", mencionó.

