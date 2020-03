Titanes Rugby femenil el equipo que rompió estándares en Veracruz

"Es mi estilo de vida, un pasatiempo ya definitivamente no, yo no puedo vivir sin el Rugby me ha ayudado a ser líder, me ha ayudado a ser responsable, a tener disciplina, ser comprometida, humilde, a tener una competencia sana en todos los aspectos de mi vida, a superarme, si me caigo hoy me levanto mañana o si hago mal algo no me canso hasta hacerlo bien".