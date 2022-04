"¿Tienen packs?", exponen grupo de hombres en Telegram de Veracruz

XALAPA, VER.- "Son pendejas, un puta grupo en Telegram no es prueba de nada solo de sus puterías", se lee en unos de los mensajes del grupo virtual en donde sujetos ilegalmente difundían fotografías íntimas e información personal de mujeres, en su mayoría de veracruzanas.

La conocida como Ley Olimpia, que son una serie de reformas legislativas enfocadas a la violencia digital, fueron aprobadas en Veracruz durante el 2019 y buscan castigar a quien divulgue, comparta, distribuya o venda imágenes, audios o videos, de una persona desnuda total o parcial, con contenido íntimo o sexual.

Por los índices de violencia contra mujeres en Veracruz, actualmente se ubica en el segundo lugar en feminicidios; además, el delito de violencia digital es delicado y no debería ser tomado "a la ligera", señaló Arussi Unda, activista por los derechos de las mujeres e integrante de la colectiva Las Brujas del Mar.

Unda opina que este tipo de grupos que calificó de delincuencia organizada, son una parte de las cadenas de desaparición forzada y trata de mujeres adultas y menores. En el intercambio, compra y venta de fotografías y datos se vulnera la seguridad e integridad de las mujeres pues "secuestradores, violadores, feminicidas, proxenetas abundan en esos grupos", dice la activista.

El grupo recién cerrado en Veracruz tenía por nombre unos emojis de estrellas, y fue alertado por Tendedero Xalapa, que en su cuenta de Instagram con más de 22 mil seguidores se dedica a visibilizar denuncias de violencias contra mujeres.

Desde la primera semana de abril, la organización ya había reportado la difusión e intercambio de las fotografías de chicas sin su consentimiento, en vulneración de su identidad, dignidad y datos personales.

-¿Alguien tiene packs de Poza Rica y Papantla?

-Saca de Poza, tengo pal´ cambio- eran el tipo de mensajes recurrentes entre los sujetos.

El 6 de abril se identificaron alrededor de 40 de los mil 405 integrantes del grupo, y fueron publicados sus nombres y caras. Bastaron un par de días para que el grupo de Telegram fuera cerrado luego de que algunos usuarios recibieron amenazas a través de sus redes sociales.

Gracias a los videos de las conversaciones que tenían en el grupo, obtenidos por Tendedero Xalapa, se pudieron evidenciar algunos mensajes de odio hacia las mujeres, mismas pruebas que fueron usadas para poner una denuncia ante las autoridades.

"Simón jajaja, como si "capturas de pantalla" sirvieran en un juicio xD (sic) solo exponen lo putas que son al andar mandado esas fotos", escribió el usuario Cosme Fulanito, quien fue identificado como Nayid, pero cambió su usuario para evitar represalias luego de reparar que ya se había denunciado al grupo.

"Ya se cocinó este pedo, ya hay mujeres aquí dentro, no sean pendejos, quiten sus fotos de perfil y oculten sus nombres", mandó uno de los integrantes.

Tras ser alertados, mensajes violentos fueron escritos como: "Que chinguen su madre todas las feministas de mierda. Pa´ que son güilas de mierda, ogetes de cagada perras putas sarnosas".

Aunque el grupo ya fue cerrado, los mismos usuarios eran o son parte de otros que también se dedican a la difusión, intercambio e incluso venta de fotografías y datos de mujeres. "Respaldo", "Pendejitas" y "Dormidas" son algunos de los nombres de los otros grupos que también operan en Telegram y cuentan hasta con más de 100 mil usuarios.

"Aki está una perra incociente. Le pasó por puta zorra y tomar asta el cansancio. Puta feminazi de mierda", mandó un sujeto al pie de una foto de una mujer inconsciente, como advertencia tras saber que había una mujer en el grupo.

Impunidad

No se sabe la identidad de 8 de cada 10 agresores que incurren en el delito de violencia virtual, asegura Arussi Unda, lo que da un amplio margen de injusticia para las víctimas.

Lo anterior, aunado a que autoridades no cuentan con capacitación para atender las denuncias: "no tienen idea de qué hacer. No saben cómo llevar el tema digital", acusa la activista sobre el actuar de instituciones en Veracruz, donde no existe hasta ahora ni un procesado por difundir "packs".

El delito de violencia digital contra las mujeres no parece tener un panorama positivo desde lo legal, por lo que para Unda solo queda intentar infiltrarse en los grupos para clausurarlos, aunque "por cada uno que se cierra se abren cinco".

La problemática de la cosificación de las mujeres sería el trasfondo de que continúe la práctica de estos delitos contra mujeres; "somos vistas como objetos para satisfacer deseos y necesidades de los hombres", explica la especialista.

La postura de que fotografías de hombres desnudos también son difundidas por mujeres y por eso hay una situación "equitativa" es incomparable, opina Unda, pues no existen redes organizadas de mujeres que masifiquen contenido sexual de varones, o que vendan datos personales de menores para satisfacer deseos sexuales, como sí lo existen de hombres, desde hace al menos 3 años en Veracruz.

"Si desde los 15 ya andan de putonas mandando sus fotos (...) ya es acoso cuando ya no quieren. Son hipócritas porque también son así con nosotros, solo que a nosotros nos vale madre", es lo que escribió uno de los integrantes del grupo de Telegram recién cerrado.

"No es culpa de las chicas haber confiado en un pobre idiota", concluye Unda.

