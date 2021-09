Tienden trampa a maestro de Veracruz que enviaba "packs" a alumnas

Estudiantes aseguran que no es un hecho aislado. (Foto: Redes)

"¿Me puedes mandar una imagen muy íntima de ti?", así contestó el profesor Guillermo a quien pensaba era una joven menor de edad con la que compartió mensajes, fotografías y audios a través de las redes sociales.

Lo que no sabía, era que se trataba de un grupo de estudiantes, que "cansados" del acoso por el que pasan sus compañeras, crearon una cuenta en Facebook con la identidad de una joven menor de edad para exponer los hechos. Lo consiguieron, Guillermo accedió.

Se trata de un docente que imparte clases en la Escuela Secundaria y de Bachilleres Oficial (ESBO) No. 8, quien desde hace dos años fue parte de las docenas de hombres acusados en los tendedores escolares por presuntamente acosar a las alumnas.

Estudiantes aseguraron que, aprovechando su "poder" como maestro presuntamente intimidaba e intentaba acercarse a las alumnas. Una de ellas tuvo que pedirle apoyo a un amigo para dejar de ser perseguida por Guillermo.

A pesar de la denuncia, los directivos de la institución "no hicieron nada, o encubrieron", se leía en el tendedero.

En esta ocasión el hombre conversó con lo que pensaba era una joven menor de edad, a la que le envió una "nude" o "pack" y le cantó canciones de José José y Reyli Barba para que se sintiera mejor y accediera a enviar una suya.

CAMBIO DE DIRECTOR: ESPERANZA FALLIDA

María, joven egresada de la ESBO No. 8, quien pidió resguardar su nombre por temor a represalias, infirió que no se trata solo de Guillermo sino de más profesores, que buscan tener contacto con alumnas a cambio de no molestarlas.

Si bien notaron un cambio después de que el personal en dirección cambiara y las clases pasaran a ser virtuales, reconocen que el miedo entre la comunidad estudiantil continua.

"Hay un maestro delgado, que usa lentes (sic), el acosaba a chicas", relató.

Sin importar que las clases desde el 2020 se impartieran de forma virtual, aseguran ser víctimas del maestro.

¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMIENTO?

De acuerdo con el pronunciamiento de cero tolerancias al hostigamiento y al acoso sexual de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz en coordinación con la Unidad de Género, el hostigamiento y el acoso sexual se trata de conductas que vulneran la dignidad de las personas, en especial de las mujeres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 13 define al hostigamiento sexual como el ejercicio del poder, es decir, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima intentan conductas verbales físicas o sexuales.

Puede ocurrir en los ámbitos sociales, laborales o educativos, como es el caso de Guillermo en Poza Rica.

Es así como de que culparse legalmente al profesor podría pasar de uno a cuatro años en la cárcel, según la Gaceta Oficial de Veracruz en el articulo 190.









