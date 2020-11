Tiburones Rojos podrían regresar a Liga MX; hay interesados

XALAPA, VER.- Tras ratificar el fin de la relación entre el gobierno de Veracruz y Fidel Kuri Grajales, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, aseguró que ya hay pláticas con empresarios del país para reasignar el comodato del estado Luis "Pirata" Fuente y el logotipo del equipo Tiburones Rojos de Veracruz.

Este 19 de noviembre la Dirección General de Patrimonio del Estado tomó posesión del inmueble mediante el uso de la fuerza pública, debido a que había resistencia de empleados del club de futbol desafilado para permitir el acceso.

Este hecho generó polémica entre aficionados jarochos; dudas que fueron abordadas por Lima Franco, previo a su comparecencia en el Congreso de Veracruz.

"Ya no había elementos para que pudiera conservar el comodato (Fidel Kuri), simplemente lo que hicimos fue tomar en propiedad, el nombre, y el logo que es propiedad del gobierno del estado", dijo.

Lo anterior, debido a que en las cláusulas de un comodato firmado entre el empresario orizabeño y el gobierno de Veracruz -en administraciones pasadas- la utilización del inmueble y el logo estaban sujetas a que el equipo Tiburones Rojos de Veracruz permaneciera en el máximo circuito de la liga profesional de futbol en México.

El funcionario aseguró que no tenía conocimiento de que Fidel Kuri halla registrado a su nombre el nombre de los Tiburones, no obstante advirtió que eso podría configurarse como delito de abuso de confianza. "No tenía autorización, porque se dio en buena fe".

Lima Franco dijo que, por el momento, el estadio ubicado en Boca del Río, fue recuperado para darle mantenimiento para que su precio no se devalúe y pueda ser entregado a inversionistas que se comprometan a regresar el futbol de primera división a los veracruzanos.

Agregó que ya existen pláticas con empresarios interesados en invertir en Veracruz, de los cuales, algunos son del estado, pero también hay otros de la Ciudad de México y del norte del país.

"La idea es entregarlo a préstamo, tal como se daría el Estadio de beisbol Beto Ávila, y toda la inversión sería de parte del Estado", aunque descartó que se seguirán dando subsidios y que la operación del proyecto deberá partir de la iniciativa privada.