Tía Victoria, víctima de feminicidio en Ixtaczoquitlán

Xalapa, Ver.- La mujer asesinada el pasado 18 de febrero en Ixtaczoquitlán en vida se llamó Victoria. A través de una publicación en redes sociales, su sobrina manifestó su repudio contra el crimen que arrebata la vida de mexicanas y en esta ocasión de su familiar cercano.

"Ella era una persona muy especial y alegre" describió de la mujer que fue asfixiada y abandonada en su cama, la tarde del martes en el Barrio de la Luz, en dicho municipio.

En su publicación lamentó y dio por sentado que las autoridades no harán nada "me da rabia e impotencia [...] no solo por ella, si no por todas las mujeres y niñas que desaparecen y matan".

En su publicación, mostró una publicación de la mujer que en vida fuera pelirroja y con una amplia sonrisa. "Escribo por ella, porque ella ya no puede" escribió Victoria Gallardo en Facebook.

┬áSolo en enero, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUV Mujeres) registró, mediante el monitoreo a 35 medios de comunicación del estado, 53 agresiones a mujeres, 30 desapariciones, 10 feminicidios y 5 homicidios.

Veracruz destaca a nivel nacional como un estado feminicida, de acuerdo con la solicitud de información 00258720 al menos 100 mujeres fueron víctimas de este delito en 2019, y otras 37 más de homicidio doloso; por estos casos únicamente 23 personas han sido detenidas. Es decir, solo el 16 por ciento.