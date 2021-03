Tengo miedo al covid, por eso vine a ponerme la vacuna: Josefina

Hace dos meses Josefina contrajo covid y aunque los síntomas fueron leves no desea poner en riesgo su salud nuevamente, por lo que decidió ir a vacunarse a uno de los módulos instalados en el puerto de Veracruz.

Acompañado por su esposo Gustavo, llegó desde las siete de la mañana al Centro de Salud Granjas del Río Medio, ubicado en la zona norte del municipio de Veracruz. Bajo la lluvia los dos adultos mayores esperaron pacientes a que llegara su turno.

Esta ocasión, solo Josefina será quien podrá adquiera la primera dosis, mientras que Gustavo esperará otro día para vacunarse, debido al orden alfabético en el que se encuentran sus apellidos.

- ¿Por qué decidió venir a vacunarse? -

- Por nuestra salud, porque yo le tengo mucho miedo al covid. A mí ya me dio, pero muy leve, tiene como dos meses - respondió Josefina.

El primero en presentar los síntomas del virus fue su hijo, la temperatura, el dolor de cuerpo y cabeza fueron los indicios que pusieron en alerta a su familia. Después otra de sus hijas padeció las mismas complicaciones.

Debido al acercamiento que Josefina tenía con ambos se contagió. Pese a formar parte de uno de los grupos más vulnerables a tener complicaciones por esta enfermedad debido a sus 68 años a la hipertensión y osteoporosis que padece, los síntomas que presentó no fueron graves.

"Nomas se me fue el olfato, el sabor y el dolor de espalda e inmediatamente fui al médico (...) de ahí me quedó el dolor de espalda y me había puesto muy nerviosa", contó.

Gustavo fue el único que pese a convivir diariamente con su esposa no contrajo el virus, pero aun así aseguró que está ansioso de ponerse la vacuna para evitar cualquier riesgo.

- ¿Tiene miedo a las reacciones secundarias de la vacuna? –

- Pues un poco, sí, porque ya ves que decían que esa vacuna no se la pusieran porque matan a uno, pero no, porque ya vi que, en México, en Estados Unidos, todos se están vacunando y dije: ´¡pues me la voy a poner también!´ - dijo Josefina.

Tapada de la lluvia con una bolsa negra, Isabel espera vacuna

La lluvia sorprendió a las más de 100 personas que esperaban turno a las afueras del centro médico, algunos con paraguas, otros más dentro de sus vehículos, mientras que, en la esquina del lugar, cubierta con una bolsa negra Isabel Chigüil aguardaba sentada.

- ¿Cómo se enteró de la vacuna? -

- Ya sabes, por los medios. Mi hijo es el que está al pendiente de mí y él es quien me aviso de la vacuna y me dijo que me iba a llevar.

Su hijo fue quien le guardó el lugar desde las 5:00 am, con tal de que su mamá fuera una de las primeras en recibir la dosis.

Al igual que Josefina, Isabel es hipertensa; admitió que durante la emergencia sanitaria no pudo cumplir con las medidas de resguardo, pues vive sola y sale a comprar su despensa, por lo que siempre procura llevar su cubrebocas.

De acuerdo con la mujer, en todo ese tiempo no se enfermó. A pesar de contar con salud, aseguró que desde la primera llamada que recibió para ser candidata a la vacuna no dudó ni un instante, ya que está consciente de que es necesario para protegerse.

Josefina e Isabel fueron parte de los 60 mil adultos mayores que acudieron a aplicarse la vacuna, impulsadas por la precaución y la responsabilidad de cuidar su salud.

ac