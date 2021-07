Tenemos que ponernos de lado de la mujer: Cuitláhuac sobre caso Diana

"Se solicitó al IVM que de inmediato se prestara toda la atención y asesoría a la mujer, porque las mujeres no tienen a veces conocimientos de ninguna situación que beneficie sus derechos y entonces es ese momento independientemente de lo que dicte la legalidad, se fue cuidadoso y se buscó que se le diera la atención. Sí se encuentra detenida, pero con todas las atenciones y no está juzgada y eso no tiene que suceder", expresó el mandatario.