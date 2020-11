Temo por mi seguridad: hija de alcaldesa de Jamapa asesinada

Con una marcha en la cabecera municipal de Jamapa, pobladores exigieron justicia por el asesinato de Florisel Ríos Delfín, privada de la libertad la mañana del miércoles 11 de noviembre y su cuerpo abandonado en un paraje de la comunidad de Ixcoalco, en Medellín de Bravo.

En la protesta participó la hija de la alcaldesa Florisel Ríos Delfín, Itzayana Hernández Ríos, quien afirmó que teme por su seguridad y la de sus hermanos, tras el asesinato de su madre.

"Ella no es culpable de nada, también tememos por nuestra seguridad, esperemos que esto se solucione pronto, para que haya justicia", declaró.

Itzayana Hernández evitó ampliar detalles sobre la información que ha brindado la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre los avances de las investigaciones, en torno al asesinato de la alcaldesa de Jamapa.

Sin embargo, agradeció la convocatoria que hicieron pobladores de Jamapa y empleados municipales para exigir justicia.

"El día de hoy va ser una marcha pacífica en busca de la justicia para la alcaldesa Florisel Ríos Delfín, que es para lo que se convocó el día de hoy, una mujer trabajadora, honesta, que día a día dio resultado a los jamapenses, no descansó para dar resultados para ellos, por eso estamos aquí, porque marcharemos por la justicia y por una muerte que no merecía", agregó.

Piden retirar poder al síndico

A la marcha acudieron pobladores y empleados municipales de Jamapa, quienes se reunieron en las inmediaciones del Palacio Municipal poco después de las 9:00 de la mañana de este lunes 16 de noviembre.

Vestidos de blanco y portando globos del mismo color, caminaron por las calles de la cabecera municipal de Jamapa entonando el himno contra los feminicidios "Vivir sin miedo", escrito por Vivir Quintana.

Martha Palacios, una de las personas que convocó a la marcha aseveró que el asesinato de Florisel Ríos Delfín fue el último hecho de una serie de eventos violentos y de inseguridad en el municipio. Señaló que la población vive con miedo debido a la falta de seguridad.

"Todos a las 8:00 de la noche estamos adentro de nuestras casas y luego tenemos una policía desarmada (...), no hay recorridos de patrullas, si nuestra policía estaba sin armas quien nos iba a defender, ya después de que lo de Florisel fue que entró la Guardia Nacional".

Del mismo modo, se pronunció por retirar el poder que asumió el síndico Julio César Sosa Villalvazo, pues recordó que el edil mantenía una pugna directa en contra de la alcaldesa Florisel Ríos Delfín.

"Queremos que entre la suplente de la presidenta, doña Martha (Montero Villalvazo), ya no queremos injusticia y que nos tomen a cada rato el Palacio Municipal, lo que queremos es tranquilidad en Jamapa (...), no queremos al síndico que entre al Ayuntamiento, no nos sentimos protegidos por él, porque no ha dado la cara, él tomó el palacio hace unos meses".