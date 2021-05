Temen "salir del closet" por miedo al rechazo; Pedro Antonio pide empatía

Consideró que lo peor es tener miedo, por lo que invitó a no temer.

ORIZABA, VER.- Gracias al apoyo de su mamá, Pedro Antonio Ramos García se pudo asumir como gay a temprana edad, sabe que no para todos es igual, pues aunque la familia debería ser la primera en dar un respaldo, muchos sufren rechazo.

Pedro Antonio considera que, lo peor es tener miedo, cegarte a ser tú y expresarte libremente.

"Hay personas que viven con el miedo de poder expresar lo que es su orientación", reconoció el activista.

Comentó que hace siete años conoció a los integrantes del Colectivo Igualdad Orizaba y se sumó con ellos, por lo que desde entonces ha asistido a marchas, congresos y desde ahí buscan apoyar a personas de la comunidad LGBTTIQ+ que tengan problemas.

Aseguró que, buscan demostrarles que no están solos, y que después de luchar avanzaron para hacer valer sus derechos.

Pedro consideró que se ha avanzado en la aceptación de quienes tienen preferencias sexuales diferentes, a pesar que desde casa se enseña una educación machista.

"Hoy ha ido cambiando esto, desde una educación básica en una escuela, en alguna charla de amigos e incluso en charlas familiares se habla sobre la diversidad sexual", compartió.

Agregó que hoy hay empatía hacia este sector de la población y muchos ven que más allá de sus preferencias son seres humanos y tienen que respetarse por ello, no poner etiquetas.

Pedro Antonio cree que, lo más difícil es que una persona homosexual se acepta como es y luego lo que se llama "salir del clóset", porque les da miedo el rechazo, por eso es bonito cuando la familia entiende y apoya.

Llamó también a quienes son seropositivos a que no sientan temor y que no piensen que los sueños se termina y su vida se arruinó, pero actualmente la situación ya no es así y hay lugares en donde se les puede ayudar.

Consideró que lo peor es tener miedo, pues ciega e impide expresarse libremente, por lo que invitó a no temer.

