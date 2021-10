¿Te vino muy caro el recibo de la luz? Puede ser por esto

Los constantes aumentos en las tarifas de la energía eléctrica influyen en la economía veracruzana, pues si el recibo de la luz sube los ingresos bajan, pero ¿Qué provoca que te cobren más?

Se trata de un problema multifactorial, que como su nombre lo indica son muchas razones por las que probablemente suban las cuotas de recuperación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en La Silla Rota Veracruz te las explicamos.

Desde inicios de 2021, en abril para ser exactos, la CFE advirtió que la luz subiría de 0.2 a 3.3 por ciento al finalizar el año, debido al desabasto de gas, provocado por la tormenta invernal que se registró en Texas.

Esto ocasionó un sobrecosto en la producción de la energía eléctrica, porque Texas cerró los suministros de gas para México, provocando un aumento en gastos de 50 mil millones de pesos durante febrero, según la CFE.

Fue así como 40 millones de clientes en el país experimentaron un incremento en sus recibos mensuales de luz de forma inesperada, no obstante, existen otra razones que influyen en el aumento a la tarifa.

FACTORES AMBIENTALES

Los servicios básicos para el hogar, como lo es el agua potable, la luz eléctrica e incluso, el gas, se vieron afectados después del paso del huracán Grace en Veracruz, ya que, muchas comunidades, especialmente del norte y centro del país registraron desbastes y cortes.

Este fenómeno influye la producción de electricidad, porque los cambios climáticos orillan a las productoras de energía a utilizar combustibles fósiles como el gas y el carbón, energías más caras.

La falta de producción de energías renovables (limpias y económicas) se mira afectadas por las condiciones climáticas, pues la falta de lluvias o de viento se gasta más y los recibos suben.

MALA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS

Parece que fue ayer cuando tu mamá o algún familiar que prefiere pagar menos luz te dijo "desconecta la tele, desconecta la licuadora, porque no la estás usando", pues tienen razón.

La CFE recomienda que si no utilizas algún aparato eléctrico, lo recomendable es desconectarlo o disminuir su uso, porque pueden consumir energía.

En algunos incluye la cantidad de kWh que gasta, pero lo recomendable, no solo para evitar cortos es, no conectar nada que no ocupes.

FACTORES INTERNACIONALES

El Acuerdo de París entró en vigor en el año 2020, con esto se busca impulsar las energías renovables y disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en México.

Te preguntarás, y esto ¿Cómo influye en mi recibo de luz? Bueno, pues como en México el cambio climático continúa y la escasa inversión en energías renovables, genera un aumento en los gastos de la luz.

Países que optaron por aumentar la producción de energías limpias como Irlanda, observaron una disminución de costos.

MÁS DEMANDA MÁS CARO

La población crece día con día y así lo hace la demanda de la energía eléctrica, por lo que las compañías deben afrontarse a estas problemáticas inesperadas sin dejar el abasto de luz.

Esto podría ocasionar que se gaste en medios de producción más caros, que suban los costos finales de consumo.

Es así como los recibos de luz pueden subir conforme pasa el tiempo, pero siempre debes checar que todo coincida, por lo que si estás en desacuerdo con alguna de la tarifas, puedes acudir a las oficinas de CFE más cercano en tu comunidad.















