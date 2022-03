¿Te cobran mucho Promejoras? En esto lo usa la UV

¿Qué es el Pomejoras? ¿Para qué se usa? ¿Es obligatorio que lo pagues? ¿Todos pagan lo mismo? Son algunas de las preguntas frecuentes que estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) externan en cada proceso de inscripción.

Sin embargo, a pesar de que la página oficial de la UV explica para qué se utiliza, algunos de ellos aseguraron no tenerlo claro.

De acuerdo con la UV, las cuotas voluntarias del Promejoras se utilizan dependiendo las necesidades de cada facultad, es por esto por lo que las cantidades pueden ir desde los 800 hasta los ocho mil pesos.

No obstante, algunos estudiantes matriculados como Martín, nombre utilizado para proteger su identidad, asegura que a pesar de que paga ocho mil pesos de Promejoras a la UV por una maestría "no he visto que lo utilicen en nada, el edificio sigue en construcción y no hay aulas a las cuales regresar con la pandemia".

Por otro lado, Rosario afirmó que "sí ha servido", ya que vio mejoras en la estructura de las instalaciones, principalmente en las aulas y los baños.

Ahora bien, las cuotas voluntarias de Promejoras son administradas por el Comité Promejoras, un grupo de personas conformado por alumnos y académicos, según el apartado "Comité Promejoras y Costos de Inscripción" de la UV.

Para Martín no está claro: "como alumnos de nuevo ingreso nunca se nos ha informado en qué se utiliza el Promejoras o el destino de este".

¿En qué se emplea el Promejoras?

Las cuotas de Promejoras, según la Universidad Veracruzana, podrían utilizarse para mantener en óptimas condiciones el mobiliario y equipo de la entidad académica, es decir de todas y cada una de las facultades.

Además, servirá para adquirir tecnologías de la información y comunicación, es decir, aparatos electrónicos como televisiones, proyectores, internet o cualquier necesidad de ese tipo.

La UV especifica que el Promejoras servirá para abastecer de equipos e insumos en laboratorios y talleres, según sea el caso de cada carrera.

¿Y ese dinero podría regresar a los estudiantes?

Otra de las formas de utilizar el dinero de Promejoras, compartida en la página oficial de la UV, es la de apoyar a los alumnos en movilidades estudiantiles, prácticas de campo, organización, eventos y certámenes de tipo académicos, culturales y deportivos.

Es por esto por lo que cualquier persona con matrícula activa, que paga Promejoras, podría requerir a su facultad apoyo económico si así lo requiere su actividad.

Lo único que necesitará presentar es el comprobante donde aclara que pagó Promejoras a la Universidad Veracruzana.

¿Cuánto cuesta el Promejoras?

Las cuotas Promejoras varían, no obstante, la UV muestra un estimado de cuánto deberían pagar las matrículas desde el 2018 hasta el 2021, su último ingreso.

De esta forma es como se utiliza la cuota Promejoras, así que recuerda, el Comité de Promejoras es voluntario.





am