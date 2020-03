Taxistas pueden caer víctimas del coronavirus, en Las Choapas

Veracruz, Ver. Taxistas de Las Choapas, se enfrentan a un dilema ahora que se han emitido las recomendaciones a nivel nacional por la llegada del covid-19 o comúnmente llamado coronavirus.

Lo anterior, debido a que son trabajadores de primera línea, es decir, quienes están en contacto frecuente con las personas, tanto al recibir dinero como al estar a unos cuantos centímetros de los pasajeros.

Este viernes, se llevaría a cabo una reunión por parte de las distintas agrupaciones de los más de 700 taxis de Las Choapas.

Por su parte, Saúl de Aquino Castro, líder de la agrupación Movimiento de Sitio de Taxis (Mosita), indicó que debido a que los taxistas se ven expuestos, se tendrán que tomar medidas para evitar posibles contagios.

"Los taxistas no pueden darse el lujo de dejar de trabajar un día, ellos son, en muchos casos, las cabezas del hogar, no pueden dejar de trabajar pero tampoco se deben exponer".

"Nos vamos a reunir, tenemos que tomar las medidas pertinentes para mantener la higiene sin que afecte al trabajador, pero eso se dará ya en cada grupo", indicó.

El dirigente taxista señaló que entre las indicaciones a seguir están las emitidas a nivel nacional, como son lavado de manos, gel antibacterial, incluso considerarán el uso de cubre bocas así como evitar en lo posible el contacto con los pasajeros en la medida de lo posible.

Comentó que no se puede parar el servicio público, debido a que Las Choapas, México en general, no es Europa, Estados Unidos, donde se pueden dar el lujo de no trabajar un día, por lo que aquí se tiene que hacer todo (con poco) para no terminar por enfermar.

Presencia MX /La Silla Rota Veracruz