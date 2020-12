Taxistas de Coatza rechazan ingreso de InDriver y Uber

"No es conveniente que la ciudadanía los utilice porque para empezar su seguro no es válido en un accidente para los pasajeros, eso es una; la otra es que Uber y Driver no pagan impuestos o concesiones al gobierno y nosotros tenemos desventaja por ese lado porque pagamos seguro, permisos y demás", afirmó Onésimo Gutiérrez, concesionario de taxi desde hace 26 años.