Taxista que mató a madre e hija tras atropellarlas sigue prófugo

El taxista que presuntamente atropelló a una madre y su hija en la zona del fraccionamiento El Coyol del puerto de Veracruz la noche del sábado 5 de diciembre continúa prófugo de la justicia.

En entrevista con XEU Noticias, José Cortés Mil, hijo y hermano de las víctimas, aún se desconoce el paradero del taxista, quien se dio a la fuga inmediatamente tras el hecho.

"Pues no nos han podido dar informes, no me han marcado ahorita para ver si ya dieron con el paradero del dueño del taxi, lo que sí sabemos nada más es que el conductor se fue del lugar, no se esperó y pues ahora sí que no tenemos paradero de él", comentó.

Silvia y Aimar Mil Tornado, quienes eran madre e hija, fueron atropelladas por el conductor de un taxi cerca de las ocho de la noche de la noche del sábado 5 de diciembre en la avenida J. B. Lobos.

De acuerdo con testigos, el taxi marcado con el número económico 8402 conducía a exceso de velocidad cuando las mujeres cruzaban la avenida frente a la Fiscalía General de la República (FGR).

El conductor del taxi fue incapaz de frenar, por lo que ambas mujeres fueron proyectadas a aproximadamente 20 metros de la unidad.

Cuerpos de emergencia comprobaron que tanto la madre como la hija, de 53 y 13 años respectivamente, perdieron la vida.

Según José Cortés Mil, hay testigos que aseguran que tras el hecho el taxista sacó sus pertenencias de su domicilio, por lo que se cree huyó de la ciudad de Veracruz.

Este lunes 7 de diciembre ambas difuntas fueron veladas en el que fue su domicilio.

