Taxista persigue desnudo a mujer en calles de Veracruz

Veracruz, Ver.- Un taxista de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río atacó desnudo a una joven que se dirigía a su trabajo en la zona turística de la ciudad de Veracruz la mañana de este miércoles 1 de junio.

La víctima, de identidad resguardada, señaló que alrededor de las 7:00 horas el agresor la alcanzó a bordo del taxi con número económico VB-4923, cuando ella caminaba en la calle Francisco Rivera Ávila, casi esquina con la avenida Flores Magón de la colonia Ignacio Zaragoza.

El taxista bajó del automóvil tipo Tsuru con los pantalones abajo y sin camisa para cerrarle el paso a la joven, mientras sostenía sus genitales en la mano y gritaba insultos en su contra, de acuerdo con la narración de la mujer.

Ella pudo correr y alcanzó a llamar por teléfono a su trabajo ubicado a una cuadra del lugar del ataque, recibiendo ayuda de uno de sus compañeros que siguió al agresor mientras este huyó corriendo semidesnudo.

“Al cuarto para las 7:00 am, me baje de mi camión para ir rumbo hacia mis labores, me encuentro con un sujeto, algo mal el hombre, bastante peligroso, el taxi es el 4923, me siguió, me quiso jalonear, pero salí corriendo hacia la acera de enfrente, traía todo su pene, toda su parte de él de fuera, y me empezó a decir palabras obscenas, no lo conozco, no sé quién es, marque a mi trabajo y mi compañero me fue a alcanzar, estaba a una cuadra de mi labor”, denunció.

Al ver que la joven era auxiliada, el agresor dejó abandonado el taxi en el lugar, abierto, con el dinero de las cuentas y sus pertenencias a la vista.

La víctima lo reconoció como un hombre que días antes la había acosado en el mismo taxi; en aquella ocasión alcanzó a jalarle la bolsa e insultarla, aunque por temor decidió no proceder en ese momento con una denuncia ante las autoridades.

En esta ocasión, la joven solicitó apoyo de la Policía Estatal y Policía Naval que se presentaron en la zona para tomar conocimiento de los hechos, sin embargo, el atacante no fue localizado.

La mujer afirmó que presentaría una denuncia ante la Fiscalía Regional para dar con el paradero de su agresor, ya que teme que el hecho vuelva a ocurrirle a ella o a alguien más.

