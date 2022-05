Taxista de Xalapa dio la cara: no soy delincuente

El chofer del taxi XL-4224, Lucio Rosado Rivera aclaró que él no estaba involucrado con el allanamiento de morada de una casa ubicada en Las Ánimas, luego de que fue retenido en la zona del Trébol, sobre la carretera Xalapa-Veracruz, al transportar a presuntos delincuentes.

En un mensaje que subió a redes sociales, el también chofer de la empresa que brinda servicio de transporte en la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA) se deslindó de las personas que fueron detenidas, por un presunto robo en el fraccionamiento Las Ánimas.

Este viernes se reportó una fuerte movilización en la ciudad, luego de un robo en el fraccionamiento residencial, por lo que minutos después elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmaron la detención de dos personas, entre ellos, el taxista de la unidad XL-4224, quien brindó el servicio de traslado a los presuntos delincuentes.

Durante la búsqueda dos policías se reportaron lesionados y se dio su traslado a un nosocomio; en el operativo se hizo uso del helicóptero de la SSP para dar con los presuntos responsables del ilícito.

Rosado Rivera aclaró que ni él, ni la empresa para la que labora (CAXA) son delincuentes, y prueba de ello es que horas después del operativo logró su libertad y regresó a brindar el servicio de transporte público en la ciudad.

"Me vi en la necesidad de grabar este video, es para aclarar la situación que se dio en la mañana, en la cual me vi involucrado con unos presuntos delincuentes, a los cuales yo les di el servicio sin saber que los venía persiguiendo la policía", expresó en el video.

Confirmó que siempre ha laborado para la central de CAXA, sin embargo, en estos momentos por no reunir con los requisitos no forma parte de la empresa, por lo que la deslindó de cualquier señalamiento.

"Este video lo hago con motivo de aclarar la situación para que la ciudadanía no me tache como delincuente. Yo me dedico a trabajar, las personas estas me pidieron el servicio, yo se los brindé sin saber qué es lo que pasaba con ellos.

"¿Por qué aclaro esto? Porque en las redes sociales me tachan de delincuente, piensan lo peor de mí. Están tratando de ponerme en mal a mí a la empresa de la unidad, no soy delincuente, no me dedico a robar, trabajo honestamente. Hago este video para que la gente no nos tache como delincuentes, ni a mí, ni a la empresa en la que yo laboro", insistió.

En su mensaje final planteó que tan es inocente que en estos momentos está libre, "ya ando en mi unidad, las personas con las que tuve el percance no sé su destino, y es por lo que ya ando laborando y trabajando acá", concluyó.