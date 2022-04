Taxista de Veracruz brinda servicio seguro a mujeres en riesgo

Ante la ola de violencia, acoso y desapariciones de mujeres en el país y el estado, cada vez son más las personas que se ofrecen a brindar ayuda a las mujeres que se sientan en riesgo.

Tal es el caso del taxista "Darien Rosaldo", quien a través de sus redes sociales ofreció brindar protección y traslado a todas las mujeres que se sientan en peligro; el conductor maneja la unidad 2696 en el Puerto de Veracruz.

"Sí te encuentras en peligro y te ubicas cerca de mi taxi VB-2696 región Veracruz listón morado, no dudes en acercarte yo te puedo ayudar", publicó en sus redes sociales junto a una fotografía de su unidad.

En entrevista con este medio, el joven de 36 años, aseguró que durante sus recorridos como taxista le ha tocado ver un sinfín de casos de violencia contra la mujer, por lo que decidió aportar su granito de arena para ayudarlas.

En su publicación asegura que primero permitirá a las mujeres que tomen una fotografía a su credencial de elector para que se lo manden a algún familiar y posteriormente lo llevara a su casa.

"No me pidas que te lleve a casa de amigos, pues no todos son amigos, o simplemente te acompañare hasta que tus familiares lleguen por ti", escribió, añadiendo que desde este día su vehículo portara un moño color morado en la parte trasera y de frente para ser identificado.

Mas taxistas se han sumado a su iniciativa

Además, Darièn quien lleva cuatro años en el transporte público, invitó a sus compañeros taxistas de todo el estado a que se sumen a esta iniciativa, asegurando que "hoy son desconocidas, pero mañana puede ser tu hija, tu esposa, tu hermana o tu madre".

"Mande a hacer los listones para unos amigos taxistas que ya se sumaron a mi iniciativa, ahorita vamos diez taxistas que ya nos sumamos; y espero que se sumen más unidades del Puerto y de otras regiones", indicó el ruletero.

Aseguro que el hecho de identificar la unidad y dejar que les tomen fotografías a sus credenciales de elector, brindará más confianza a las mujeres.

Cabe mencionar que su iniciativa incluye a menores de edad o incluso hombres, pues Darien asegura que "nunca se sabe quien puede necesitar ayuda de los demás, en medio de un contexto de violencia que impera en el país y el estado".

