Talina era influencer fitness; murió en accidente en autopista de Veracruz

Con mensajes de condolencias y recuerdos de anécdotas, así amigos, conocidos y familiares se despidieron de Talina Fernández, quien murió la noche del 16 de febrero luego de chocar contra un tráiler en la carretera Veracruz-Cardel, a la altura de la colonia Renacimiento en el puerto de Veracruz.

Un vídeo difundido por redes sociales minutos después del accidente causó consternación entre la población tuxpeña, pues se trataba de Talina Fernández, quien en ese momento se encontraba como desconocida.

"Acabo de enterarme de tu partida y no doy crédito, siempre te voy a recordar llena de energía, bromeando, echándole galleta y cada vez que nos topábamos diciéndonos gordos", se lee en uno de los mensajes publicados en el perfil de Facebook de Talina.

Talina Fernández era conocida en las redes sociales por realizar varios en vivos y ser una figura en el ambiente fitness de Tuxpan, maestra de natación y empresaria, pues era dueña de un gimnasio reconocido del municipio.

En su biografía de Facebook con más de mil seguidores se describía como empresaria, entrenadora, atleta, escritora, abogada y violinista.

Originaria de Tuxpan era un personaje muy querido en aquella ciudad, se caracterizaba por ser emprendedora, constante y apoyaba a otras mujeres promocionando sus marcas y negocios.

Durante la pandemia realizó varias promociones para los negocios que se encontraban pasando un momento difícil por la baja venta, esto en el municipio de Tuxpan.

"El gremio fit está de luto Me enteré y no lo podía creer masajeábamos por la tarde y tenía la esperanza que no fueras tú... lo que conocí de ti fue muy agradable, siempre alegre y sencilla... que tengas excelente viaje Talina Fernandez nos veremos un día eso júralo gracias por todo chula !!!"

En su página de Facebook se puede ver los vídeos de las transmisiones que realizaba, sus amigos la califican como una mujer sencilla, amigable y muy querida en el municipio tuxpeño.