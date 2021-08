Suspenden "ExpOri" por amenaza del coronavirus

Xalapa, Ver.- Como una medida sanitaria, el Ayuntamiento de Orizaba determinó suspender temporalmente la Expori Feria Nacional programada para el mes próximo.

En su red social el alcalde Juan Manuel Diez, planteó que la crisis de coronavirus y los riesgos de contagio obligaban a reprogramar la feria.

“Debido a los acontecimientos del #Coronavirus COVID-10 en el mundo, he decidido suspender Expori Feria Nacional, no es una suspensión definitiva, vamos a esperar hasta la fecha cómo va el estatus del virus, me duele mucho tomar esta decisión, pero mi obligación como presidente del patronato, primero es la salud de todos nosotros. Agradezco a todos por su compresión”, posteó en su cuenta oficial de Facebook.

Es el primer evento que se canceló en el Estado de Veracruz, con motivo de la pandemía que se vive a nivel mundial.

A la fecha en Veracruz se ha mencionado de tres probables casos de coronavirus y las autoridades de salud y educación han iniciado una campaña para promover medidas preventivas para evitar el contagio.