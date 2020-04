Susana Distancia salva del cierre a panadería xalapeña

Xalapa, Ver.- Un pan de canela con la forma de Susana Distancia, imagen de la heroína que creó el gobierno federal para promover el distanciamiento y reducir el riesgo de contagio por Covid-19, dio un impulso inesperado a la panadería Punto de Salvado, ubicada en pleno centro de la ciudad.

Apenas el pasado miércoles 08 de abril cerró sus puertas al público por la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Rafael de Jesús Palmeros Montufar, panadero hace un año siete meses, decidió cerrar su comercio por las bajas ventas, pero para despedirse de sus compradores frecuentes horneó a la heroína que promueve la sana distancia entre la población

Subió a las redes sociales de la panadería el último pan que horneó, la imagen iba acompañada de un mensaje en el que intentaba ser optimista, a pesar de las bajas ventas de las últimas tres semanas.

"Si la vida te da limones... Ya no pudimos seguir abiertos esta semana: El pago de servicios no se reducirá, la mayoría de la gente no está pidiendo a los negocios locales y las rentas no se detienen.

Pero no todo está perdido. Pues muy pronto regresaremos. Y tendremos un par de estrategias nuevas para que te animes a comprarnos a nosotros el pan. Gracias a todos los que nos siguen apoyando!, posteó.

La imagen y su mensaje generó una reacción positiva, los usuarios de Facebook lo han contactado para hacer el pedido, y su imagen fue retomada por medios de comunicación, lo que le resultó en publicidad para su pequeño negocio.

Rafael cuenta que desde enero del 2019 asumió como un reto hacer panimalitos, panes con figuras de animales, y le ha funcionado como un "distintivo" generando clientela frecuente, incluso, le hacen pedidos especiales para el 14 de febrero o una celebración infantil.

Ha horneado gatos, ratones, leones, tortugas, cochinitos, puercoespines, también se ha arriesgado a elaborar Pikachu, Santa Claus, calabazas y calaveras, "estaba apenas saliendo la tortuconchas, y ahí empecé a hacer varias figuras".

Explicó que la producción es limitada, pues después de hornear los panes tradicionales, se da el tiempo de producir dos o tres charolas de panimalitos.

El miércoles pasado decidió cerrar las puertas de su negocio, las bajas ventas y los días santos, lo llevaron a tomar la determinación, pero antes se ocupó de elaborar la galleta. Su diseño le llevó poco más de una hora, por lo que tendrá que optimizar sus tiempos para poder sacar una producción que le permita tener ganancias.

"Es muy artesanal, le pongo como mucho cuidado a que no quede chueco, es muy diferente a hacer una escultura en pan, la masa en el horno se deforma y se debe tener mucho control y eso lleva tiempo".

Hasta este viernes, dijo que más de una treintena de capitalinos le han hecho un pedido, por lo que el próximo lunes va a reabrir sus puertas y tendrá que planear cómo sacar la producción. El pan si fue una estrategia para mostrar lo que se hace en Punto de Salvado, pero buscaba atraer compradores una vez pasada la contingencia.

Punto de Salvado se encuentra ubicado en Miguel Palacios 22, y a partir del próximo lunes ofrecerá paquetes de panes, que incluirán a Susana Distancia, y se dispondrá del servicio a domicilio.

