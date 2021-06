"Sueño con ver un mejor San Andrés": Manuel Rosendo Pelayo

"Creo que nunca voy a dejar de soñar con ver un mejor San Andrés", afirmó Manuel Rosendo Pelayo, quien por segunda ocasión busca gobernar el municipio tuxtleco, ahora como candidato de la coalición "Veracruz Va".

Servir a los ciudadanos y el profundo amor que siente por San Andrés Tuxtla fueron las principales razones que motivaron a "Chendo", como lo llaman sus paisanos, a participar nuevamente en un proceso electoral.

"Hay muchas cosas por hacer por la gente del campo, por la gente de las colonias, me motiva servir, la política sirve para transformar la vida de las personas, hay que ayudar y seguir contribuyendo al desarrollo de San Andrés", dijo en entrevista para La Silla Rota Veracruz.

Según el candidato de la coalición "Veracruz Va, a sus 52 años se contagió nuevamente de la alegría de la gente que lo recibió en cada casa que visitó durante sus recorridos por la cabecera y las comunidades del municipio.

"La gente te recibe con abrazos, con sonrisas, te hacen bailar, te demuestran su cariño, su afecto, y la verdad es que comprometen mucho a redoblar el esfuerzo del trabajo", compartió.

Rosendo Pelayo dijo sentirse seguro de que el domingo 6 de junio la gente razonará su voto, consciente de que puede confiar y tener cercanía con él, pues desde niño creció entre los sanandresinos.

"LA GENTE ESTÁ LASTIMADA ECONÓMICAMENTE"

De acuerdo con "Chendo", la población de San Andrés Tuxtla enfrenta grandes problemas económicos a causa de la pandemia de la covid-19, lo que hace que esta campaña fuera diferente a la de la primera vez en la que buscó la presidencia municipal.

"La gente está muy lastimada en el tema económico con lo de la pandemia, la gente se queja de que ya no se pudo ir a trabajar, de que no pudo salir, hay mucha necesidad", señaló.

Para el candidato emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la gente necesita que el gobierno municipal la dote de recursos para, por ejemplo, invertir en pequeños negocios y poder pagar los gastos de sus hijos.

Con su equipo de trabajo identificó propuestas que beneficien económicamente a los sanandresinos, por ejemplo, la eliminación del cobro del servicio de limpia público en el pago del impuesto predial.

Otro de sus compromisos es reducir las tarifas del servicio de agua potable, pues aseguró que hay personas que pagan contratos de hasta 12 mil pesos pese a que el acceso al agua es un derecho humano.

"Vamos a hacer también que la policía de más rondines, porque la gente se queja mucho de la falta de vigilancia. Esa es una de las propuestas que ha causado buen impacto en la zona urbana, en la cabecera, porque la gente lo percibe bien", expresó.

Además, el candidato de la alianza conformado por el PRD, PRI y PAN incluyó en su proyecto de alcaldía la generación de empleo temporal durante su cuatrienio y mantener abierto durante día y noche el servicio de salud en el DIF municipal.

Tras su primera experiencia como alcalde de San Andrés Tuxtla, afirmó que es consciente de que los ciudadanos quieren que los funcionarios estén más cerca de ellos, "que en lugar de estar en la oficina pues hay que poner la mesa allá abajo, en el patio central".

"HAY QUE DARLE VIDA A LA ALIANZA, ES UNA FORTALEZA"

La suma de las tres fuerzas políticas que conforman la alianza "Veracruz Va" es una fortaleza para Manuel Rosendo Pelayo, quien aseguró que en otra era impensable que alguna vez el PRD, el PRI y el PAN se unirían.

"En antaño eran como el agua y el aceite, casi imposible pensar que se fueran a aliar, pero si lo ves retrospectivamente casi todos los partidos se aliaban siempre en contra del partido en el gobierno y hoy no es la excepción", declaró.

Aunque en la antesala del actual proceso electoral buscó ser candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político en el que siempre militó y por el cual llegó por primera vez a la alcaldía de San Andrés en 2014, las condiciones no se lo permitieron.

Tras encontrar barreras en el PRI, decidió acercarse con el dirigente estatal del PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, con quien finalmente concretó su llegada al partido del Sol Azteca para buscar la presidencia municipal.

"Aparte de ser casi paisanos encontramos muchos puntos de coincidencia en servirle a la gente y así fue como llegamos al PRD", recordó.

Rosendo Pelayo agradeció la oportunidad que le brindaron los tres partidos políticos de la alianza "Veracruz Va" para representarlos en la búsqueda de la alcaldía.

"Esta alianza hay que darle vida, es una alianza muy importante, el PRI con todo y sus cuestiones tiene un peso específico, el PAN trae un voto duro, el PRD ha crecido con la presencia de Manuel Rosendo", dijo.

"HOMBRE DEL PUEBLO"

Manuel Rosendo Pelayo creció en el barrio de Chichipilco, en la zona conocida como El Chorrito, ubicada en la parte trasera del Penal Zamora, apenas a unas cuadras del parque central de San Andrés Tuxtla.

Extraña la paz del San Andrés que vivió en su infancia, entre los últimos años de los sesenta y la década de los setenta, pues asegura que los días se vivían con calma.

A muy temprana se mudó con su familia al municipio de Acayucan para seguir a su padre Manuel Rosendo de la Chausé, quien trabajaría en una gasolinera, para luego regresar a San Andrés Tuxtla.

"Chendo" vio morir a su padre cuando apenas tenía 17 años, edad desde la que trabajó para llevar el sustento a su familia conformado por su madre Carmen Pelayo Castellanos – que aún vive – y sus cuatro hermanos.

"Crecí con limitaciones económicas, pero feliz, me he encontrado a mucha gente a lo largo de mi vida, grandes amigos, tengo que agradecerle a Rafael Carrión, un hombre que me tendió la mano cuando mi padre me faltó", compartió.

Es padre de Manuel, a quien aseguró admirar sobre todo por su decisión de participar como médico voluntario en la Operación Chapultepec para combatir la pandemia de la covid-19 en la Ciudad de México.

También es papá de Andrés, quien presenta una discapacidad por una falta de oxigenación que le afectó la parte izquierda del cerebro: "por eso entiendo a muchas familias cuando tienen un problema de esa naturaleza".

Pese a la fuerza política de sus contrincantes, Manuel Rosendo Pelayo se siente seguro de que la gente votará por él el domingo 6 de junio.

"Hay mucha gente que va a votar por mí en silencio, no es necesario que haga demostraciones en la calle, lo siento cuando la gente se acerca y me dice ´Chendo, estamos contigo´, estoy cosechando lo que sembré", finalizó.

am