Suegra de alcalde de Veracruz usó influencia y se aplicó vacuna covid

"Nosotros no tenemos confirmado como le hizo esa persona, sé que era suegra de un alto funcionario del municipio de Veracruz, lo que corresponda, pero no tuvimos como le hizo, yo lo que estoy pidiendo a la población es que no caigamos en esas actitudes", dijo Cuitláhuac García al referirse a la suegra del alcalde de Veracruz.