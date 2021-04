SSP intentó borrar evidencia de detención de candidato de PRD, afirmó familia

XALAPA, VER.- El candidato a la alcaldía de Tihuatlán, Gregorio Gómez está detenido en la Fiscalía de Álamo, informó la esposa del perredista Zita Loya, quien lo pudo ver la madrugada de este ocho de abril.

En entrevista con un medio nacional, confirmó que a las 11.30 de la noche les llamaron desde la FGE para comunicarla con el candidato, quien confirmó que se encontraba bien.

Gregorio Gómez fue privado de su libertad desde las 11 de la mañana del siete de abril y después de 12 horas su familia confirmó que se encontraba detenido, sin embargo, no conocen el delito que se le imputa.

Familiares denunciaron que minutos después de que fue privado de su libertad elementos de la Secretaría de Seguridad Pública entraron a su domicilio para extraer la memoria de las cámaras de seguridad del propio negocio.

#AlMomento | ???? El candidato a la alcaldía de Tihuatlán se hallaba en su negocio de autopartes, el cual fue cateado en 2015 por reportes de piezas robadas https://t.co/2pzPjp2pLU #nr pic.twitter.com/p8LBnfxh7Y — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) April 7, 2021

Después de que lo sustrajeron de su domicilio los ministeriales, pobladores de Tihuatlán cerraron el acceso al puente de Tuxpan, a la altura de Santiago de la Peña para exigir conocer de su paradero.

En conferencia de prensa, el abogado Jesús Velázquez consideró que la detención es una estrategia del gobierno para disminuir a la oposición, ante el miedo de que la alianza PAN-PRI-PRD pueda ganar la elección del seis de junio, "Goyo Gómez es un preso político".

El también ex dirigente del Sol Azteca comentó que a la fecha no les han comentado qué delito se le imputa, sin embargo, no descartó que se podrá fabricar alguno desde la Fiscalía en contubernio con el Gobierno del Estado, "en su afán de la idea represora de la oposición".

Denunció que cuando lograron tener contacto con el candidato les confirmó que fue obligado a firmar una declaración, fue golpeado por los elementos de la policía ministerial, y obligado a accionar un arma de fuego, "seguramente es para fabricar algún delito".