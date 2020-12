SSP busca a responsables de vandalizar Banco del Bienestar en Lerdo

LERDO DE TEJADA, VER.- El delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó que personas desconocidas vandalizaron la sede del Banco del Bienestar en el municipio de Lerdo de Tejada.

El funcionario federal detalló que no se lograron robar nada, debido a que el edificio está vacío, pues si bien ya se concluyó su construcción están en los trámites para que empiece a operar. Destacó el interés de la autoridad municipal de localizar a los responsables de los hechos.

"Están las construcciones del banco del Bienestar, acabamos muchas de ellas, y no se instala inmediatamente porque hay una bola de protocolos para que el banco opere, no es lo mismo que abrir un puesto de chilaquiles, tiene que haber autorizaciones, fondos y cosas que se están tramitando".

En la sucursal de Lerdo se rompió un cristal, por lo que ahora el Ayuntamiento de Lerdo y la autoridad de SSP ofrecieron una recompensa para dar con los responsables, "no se pueden llevar nada porque no hay nada, solo las instalaciones, y como hay mucho trabajo no podemos tener a muchos policías en la zona".

Manuel Huerta comentó que se han concluido las instalaciones de 70 bancos, se espera que en el transcurso del mes se construyan 20 más de un total de 190 que se planearon para el Estado de Veracruz.

Dijo que para que entren en operación es necesario la autorización del Banco de México, la contratación de personal, por lo que se espera que el año próximo ya se pueda atender a los beneficiarios de programas sociales y público en general.