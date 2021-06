Spot de Arath de la Torre sobre Voladores de Papantla es racista: AMLO

Durante la mañanera de este lunes 28 de junio, el presidenteAndrés Manuel López Obrador condenó el spot publicitario de la compañía de préstamos Moneyman donde participa Arath de la Torre, calificándolo como racista.

"El racismo desgraciadamente sigue existiendo, hace un cuestionamiento a la danza, la tradición de los voladores de Papantla, racista", expresó el presidente.

Este fin de semana un spot publicitario de compañía de préstamos protagonizado por el actor Arath de la torre desató molestia e indignación entre los usuarios de redes sociales por ofender y burlarse del ritual de los voladores de Papantla, mismo que fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2009.

#Video El presidente López Obrador calificó de racista el comercial de la empresa Moneyman en donde el actor @ArathdelaTorre hace burla de los Voladores de Papantla.

¿Qué opinas?#mb pic.twitter.com/cNgJ4yoS9J — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) June 28, 2021

Por esa razón, el presidente López Obrador aseveró que la educación no es lo mismo que la cultura, "vamos a formar una clase media fraterna, humana, para que se formen con principios humanistas, que no se formen con clasismo, que no se vuelvan ladinos, sabihondos de esos que dan la espalda a los que sufren y que nada más les importa su situación personal... no es estar en contra de la clase media", expresó el presidente.

Cabe mencionar que tras la polémica generada, el actor fue blanco de críticas, ya que por medio de redes sociales mencionó que le "valían zorrillo" los malos comentarios, sin embargo, Arath de la Torre terminó por ofrecer una disculpa pública, expresando que tomaría la experiencia como aprendizaje.