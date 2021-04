Son inviables algunos proyectos del gobierno estatal: Américo Zúñiga

XALAPA, VER.- Se acomoda de manera constante en su silla y por momentos recuerda sonreír. Pocas veces se sonroja con las preguntas, pues caminar por el distrito de Xalapa le produjo ya un bronceado singular. Aunque para atajar los cuestionamientos incómodos, solo levanta un poco su tono de voz.

Américo Zúñiga Martínez, candidato a diputado federal por el distrito de Xalapa Urbano aprovecha una entrevista con La Silla Rota Veracruz para platicar sus anécdotas e historias de campaña, incluso, para ganar adeptos, pues asegura que un voto hace la diferencia.

Es jovial y en más de tres ocasiones impide el inicio de la entrevista al contar una historia de su infancia, incluso confirmó que su nombre se lo dio el gobernador Rafael Hernández Ochoa (1974-1978). En un evento público, dice, sugirió a su padre, don Guillermo Zúñiga, lo llamara Américo.

Confiesa que su nombre no es de su agrado, sin embargo, está consiente que en el mundo de la política ha funcionado, pues no tiene homólogos. La gente lo identifica fácilmente del resto de políticos y aspirantes, hoy, a una diputación federal.

El político priista habla de la urgencia de que en Xalapa se implemente un sistema de captación de agua pluvial, dado que, expone, cada vez es más frecuente el corte o tandeo del vital líquido.

Además, opina sin rodeos que el proyecto del Tren Ligero de Xalapa resulta casi inviable. Plantea que todas las propuestas gubernamentales deben tener un sustento técnico más allá de lo aspiracional.

-Compártenos tres proyectos en Xalapa que tú podrías apoyar de llegar a la curul. Que tú los veas ya sea con potencial para mejorarlos o garrafales para enmendar el camino. Se le pregunta con la condición de tutearlo.

Uno. Yo rescataría el biodigestor, que es un proyecto que nosotros gestionamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un proyecto importantísimo que tiene que ver con la transformación de los residuos sólidos urbanos en energía eléctrica. Un fondo que se había conseguido de ocho millones de dólares y que estuvo radicado en Banobras, a disposición ya de los entes administrativos. Ese sería uno de los más importantes porque, creo yo, es uno de los mejores proyectos que estaban diseñados para Latinoamérica.

Dos. Darle consecución al proyecto del Eje Vial Oriente. El Eje Vial Oriente tiene como objetivo disminuir hasta en un 34 por ciento la carga vehicular de Lázaro Cárdenas, pues constituye una nueva alternativa del libramiento de la ciudad y que, además, conectaría a Emiliano Zapata con Banderilla.

Tres. Captación del agua pluvial, un proyecto al que no se le ha dado consecución, un proyecto que mucho se ha hablado de él, pero que no se ha podido llevar a cabo.

El proyecto tiene más que ver con un anteproyecto, porque se requiere no tan solo aprovechar el agua pluvial, sino también cuidar las cuencas que alimentan a Xalapa de agua. Hablamos de los nacimientos que hay en la zona del Castillo, en la zona rural de Xalapa; en el medio y alto Pixquiac, que también alimentan esta ciudad en un 12 por ciento; y por supuesto, la mayor fuente de agua que es la Cuenca del Río de las Mariposas, que es la cuenca del Huitzilapa, que es el agua que traemos de las presas de los Colibrís en Quimixtlán, del río que nace en Chilchotla.

- ¿Qué les dirías a los xalapeños que te pregunten del proyecto del Tren Ligero? ¿cómo lo evalúas hasta ahora?

Con mucha sinceridad, la profundidad de los estudios que se tiene que hacer con respecto a la viabilidad o no de un tren urbano en Xalapa, es demasiado. Nosotros estuvimos trabajando mucho en un proyecto de tren, lo propusimos en 2014. Recorrimos junto con la concesionaria de la vía del ferrocarril la posibilidad de utilizar esa vía como un tren que pudiera tener diferentes estaciones en zonas que son demográficamente muy importantes, como Jardines de Xalapa, Plaza Cristal, por dónde pasa el tren, la propia estación ferrocarrilera. Sin embargo, existe esa concesión que pertenece a Kansas City.

Hay un proyecto, creo ahora, que no ha sido fortalecido, pero es un proyecto de ampliación multimillonario, de los más importantes de infraestructura del país, como lo es la ampliación del Puerto de Veracruz. La ampliación del Puerto a la postre vendría a duplicar o triplicar, quizás, la utilización de esa vía de ferrocarril en unos años más, lo que hace inviable ese tipo de proyectos.

-Si a ti un xalapeño le dijera ¿ve viable que antes de que concluya la administración estatal aquí en Veracruz veamos terminado el tren ligero?

Esta administración pública estatal termina en cuatro años, yo creo que es más o menos el tiempo que se deben tardar los estudios y la viabilidad siquiera de un anteproyecto. Para hablar con sinceridad dudo, ojalá me equivoque, que un proyecto como éste lo podamos ver en esta administración. Y sin menos cabo de este, yo no quiero dar una afirmación fatal, pero si es mucho más complicado de lo que se ve, te lo digo porque lo he estudiado, te lo digo porque tengo los estudios, cuándo quieran los hacemos públicos.

-Hablabas de proyectos que a veces las personas están a favor y a veces están en contra, hablemos de la ciclovía de Xalapa

Yo creo que nadie debe estar en contra de la ciclovía en Xalapa, es un error estar en contra de las ciclovías, creo que debe haber muchas. Si estuvo bien planeada, si una erogación de 16 millones o de 15 millones, que es lo que cuesta, representa lo que estamos viendo, si valía la pena quitarle un carril de rodamiento para hacerlo de estacionamiento, además de la ciclovía afectando una de las muy pocas avenidas que tiene esta ciudad con el grosor que se tiene, tal parece que encontraron un proyecto donde cabía y no dónde se necesitaba.

Creo que en medio de la peor pandemia que hemos vivido en la actualidad en el mundo, y que Xalapa no se escapa; en medio de la peor crisis económica, en donde vemos que miles de personas se están quedando sin empleo o que micro, pequeñas y medianas empresas están siendo cerradas o apenas están sobreviviendo, sí me pregunta si era prioritario erogar 15 millones para la construcción de la ciclovía, yo les diría: no era prioritario, no es oportuno, no era la exigencia.

-Desde hace tiempo, a nivel municipal, se habla de una policía intermunicipal o de una policía metropolitana coordinada con los ayuntamientos cercanos de Xalapa, ¿qué propuestas podría haber al respecto?

Yo creo que al eliminar los fideicomisos del Presupuesto de Egresos de la Nación no se observó para que servían algunos. Entre esos se llevaron el fideicomiso que tenía que ver con la seguridad de los municipios, antes Subsemun hoy Fortaseg, ya se eliminó, entonces te quedaste sin fondos para equipar y adiestrar a tu fuerza policial.

Yo lo que creo que debe quedar bien claro, y que creo es un esfuerzo que no se ha hecho, es determinar con nitidez qué le toca a quién. Una policía municipal debe ser una policía de barrio, de proximidad, debe de atender todos los delitos, por supuesto, pero de manera puntual alguna clase de delitos; la policía estatal debe tener otras atribuciones y alcances; y la policía federal, hoy denominada Guardia Nacional, también debe tener sus propias atribuciones. Entonces, creo que eso no se ha estudiado y no se ha delimitado, me parece que es una discusión bien importante.

Yo tuve la oportunidad de ser presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, entonces la Fenamm que albergaba, cuando yo la presidía, a más de mil 500 municipios en el país, teníamos ciertas banderas como ésta: la necesidad que había para acceder a más fondos federales para enfrentar de mejor manera las atribuciones municipales para enfrentar los delitos.

Ahora Xalapa se ha vuelto un desorden, por qué, yo cuando fui presidente municipal no tenía la policía a mi cargo, sin embargo, los fondos federales se iban al Estado, y el Estado atendía el tema de la seguridad en la capital.

Creo que es bien importante que cuando se reconfiguró la policía municipal, primero, se atienda lo que se dijo, que iba a ver determinado número de policías al finalizar el año, y no se llegó ni a la tercera parte de lo ofrecido; segundo, el tema de capacitación y adiestramientos; y tercero, todo lo que se quedó en comodato al Estado no se le regresó a la ciudad después de tantos años. Creo que es bien importante que Xalapa tenga una observancia más clara en ese sentido y que actuemos como capital del Estado.

-Hay opiniones acerca de solicitar una disculpa con los partidos que ahora representas por algunos errores que se cometieron en el pasado, pero no sólo en el discurso, tú crees que hay cosas que se le debe decir a los xalapeños, oye fallamos, pero hoy estamos aquí de regreso, para generarte confianza.

Yo difiero de eso, yo creo que los partidos políticos no se equivocan, yo creo que los partidos políticos no corrompen, yo creo que los partidos políticos no roban, ni fracturan confianzas, eso lo hacen las personas que militan en ellos. Y se debe procesar a cada quien de acuerdo a lo que cada quien hizo.

Yo creo que muchas de las personas que lesionaron la confianza de la gente, que traicionaron, por supuesto al pueblo, pero también al partido que los postuló, que fueron traicionados estos partidos, creo que se debe analizar que cada quien asuma su responsabilidad, yo respondo por mí.

Muchas veces en mi caminar hay gente que se anima, quizá, hasta a echarme a mí la culpa de lo que sucedió en Tlatelolco en el 68, yo nací 10 años después. Yo milito en un partido, creo en esos alcances, y me siento orgulloso de compañeros de partido que hicieron cosas maravillosas por este país. Me siento orgulloso de Lázaro Cárdenas, me siento orgulloso de Jesús Reyes Heroles, me siento orgulloso de las cosas que se hicieron adecuadamente.

De quién traicionó o desvió recursos, nunca me voy a sentir identificado con ellos, al contrario. Sin embargo, que antes de hablar de ellos, deberíamos estar hablando de lo que está sucediendo hoy, porque si ese tipo de situaciones ya acabaron estaríamos hablando ahorita de una ciudad del Gabo, de un realismo mágico.

Sí creo que cada uno debe responder por sí mismo, sí creo que ahora ésta apuesta que yo hago por una coalición, que integra el PRI, el PAN y el PRD, debemos de mostrarnos ante el electorado como una opción que va más allá de los partidos, como una respuesta que está dando la sociedad ante la posibilidad de seguir dañando a las instituciones y a la democracia misma de este país.

Enunciados como: ir a salvar a México no me parecen exagerados, cuando vemos que ha habido un intento sistemático, permanente de ir acabando con los contrapesos, de atacar al federalismo, de formarnos como una república de una sola voz, y de un rechazo a quien piensa distinto, cuando la riqueza de esta nación es una pluralidad, ese es el gran reto por delante.

Hay muchas más cosas de las que me puedo sentir orgulloso, de instituciones que construyeron, que crearon el PAN, el PRI y el PRD, de las excepciones, de personas que en su momento militaron ahí, y que hoy están traicionando al pueblo. Decía Benito Juárez: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan.