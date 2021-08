Sombra de Duarte empañó contienda interna del PAN

Xalapa, Ver.- Entre golpes, acusaciones de compra de voto y la sombra del ex gobernador Javier Duarte alertando sobre la intención de Miguel Ángel Yunes Linares de pretender apoderarse del PAN y el PRI, los militantes blanquiazules realizaron la jornada para elegir al dirigente estatal del partido.

Esto luego de que se tuviera que reponer el proceso que en su primer parte dio el triunfo a José de Jesús Mancha Alarcón, pero que fue revocado por tribunales estatales y federales.

Una militancia dividida y dispuesta a llegar hasta los golpes fue lo que se observó durante este domingo; las hordas de “Pepe” Mancha y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se agarraron a golpes en plena calle luego de que el regidor panista en Xalapa, Pedro Alvarado, denunció la compra de voto en una tienda de artesanías cercano a las instalaciones del partido.



Acusó que en esta zona se implementó un operativo “carrusel” con taxis que llevaban a los votantes a sufragar y luego eran regresados a un local en el que tenían que mostrar su voto y a cambio recibían entre 300 y 500 pesos.

“Al sentirse descubiertos empezaron a agredir a los militantes, los dañaron físicamente y los militantes respondieron; el negocio ya lo cerraron pero ahí se encuentran todavía las personas”, dijo.

Pero no faltó quien avalara este tipo de prácticas, como el diputado local panista Omar Miranda Romero, quien justificó el llamado “operativo carrusel“ al señalar que “no todos los panistas tienen automóvil” y el taxi es un medio de transporte.

“Los traen, siendo domingo lo que quieren es regresar rápidamente a sus casas; vienen en taxi, los espera y luego los lleva a su casa; el tema de carrusel no lo tengo claro, entiendo que esa es una práctica en la casilla”.





VAN CONTRA COORDINADOR PANISTA EN EL CONGRESO





La lucha interna por el partido ha dividido a sus militantes, ya que las acusaciones van de un lado a otro, y ahora incluso el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares será denunciado.

El candidato Joaquín Rosendo Guzmán Avilés denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) al coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Sergio Hernández Hernández, así como a la presidenta municipal de Citlaltépetl, Eutiquia Reyes Santiago, y uno de sus colaboradores por el delito de coacción de votos.

Esto luego de que se diera a conocer una conversación de WhatsApp en la que legislador hace tratos monetarios a cambio de votos en favor de José de Jesús Mancha Alarcón.

“Ya presentamos la denuncia ante la Fepade en contra del diputado Sergio Hernández y otras personas, eso está fuera del marco legal, se llevó a cabo la denuncia y la Fepade habrá de determinar, por coacción de votos, es en contra de la presidenta municipal de Citlaltépetl, Eutiquia, y otra persona participando”.

Adicionalmente, indicó que Yunes Linares también será denunciado ante la Fepade por realizar proselitismo el día de la elección, pues dijo que esto está prohibido.

“Es un delito porque estamos ya en la elección y no puede hacer proselitismo, él lo estuvo haciendo y en su momento marcaremos la denuncia, que se va a presentar”.





LA SOMBRA DE DUARTE SOBRE YUNES





Al llegar a votar en el Comité Directivo Municipal del PAN, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, evadió hablar sobre las acusaciones de Javier Duarte de Ochoa que lo señala de creer apropiarse del PRI.

La columna del ex priista lo señala de buscar volver al PRI “azul” para que la única oposición sea el Partido Acción Nacional; sin embargo, el ex mandatario aseguró que no la había leído.

“No he leído ni la voy a leer, tengo cosas más interesantes que leer”, señaló.

Sobre la jornada, insistió en que el PAN solo permanecerá como oposición democrática si gana Pepe Mancha, porque “no va a entregar el partido al Gobierno del estado o de Movimiento de Regeneración Nacional”.

“Tomé la decisión de votar por Pepe Mancha por varias razones pero principalmente dos; porque Pepe Mancha garantiza que el partido se mantenga en un línea opositora al Gobierno y a Veracruz le hace falta una oposición democrática; con Pepe el partido no se entregará al Gobierno del estado ni a Morena, mantendrá una línea de autonomía”





OBLIGAN A VOTAR POR MANCHA A EMPLEADOS DE VERACRUZ

El consejero nacional del PAN, Agustín Andrade Murga, reconoció que existe un hartazgo entre los panistas y señalamientos de que hubo personal del Ayuntamiento de Veracruz, encabezado por el alcalde Fernando Yunes Márquez, fue coaccionado para votar por Mancha Alarcón.

Señaló que hubo reportes de que individuos conocidos como “orejas” del Ayuntamiento tomaron fotografías y escucharon las conversaciones de quienes acudieron a votar.

Algunos incluso habrían sido amenazados para votar por Mancha Alarcón, y esto incluyó a sus familias, que debían llegar temprano para emitir su sufragio.

En Tantoyuca, bastión de Guzmán Avilés, incluso personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tuvo que acudir a la sede del partido para garantizar la seguridad de la elección y según se dijo fue a petición de los organizadores de esa jornada electoral.

En todo el estado, pasadas las 5 de la tarde, las casillas fueron cerradas y comenzó el proceso de conteo de votos y traslado de la paquetería electoral, en espera de que se den a conocer los resultados de la elección.