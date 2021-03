Sólo 15 independientes contenderían por alcaldías en Veracruz

XALAPA, VER.- Un total de 15 de los 34 veracruzanos que se registraron como aspirantes a candidatos ciudadanos podrían contender por la alcaldía de los municipios de Isla, Pánuco, Córdoba, Jalacingo, Naolinco, Tuxpan, Coatzacoalcos, Chocaman, Coatzintla, Huatusco, La Antigua, Jalacingo y Paso de Ovejas.

Los participantes lograron reunir el número mínimo o un poco más de las firmas o apoyo ciudadano requeridas para aparecer en la boleta electoral; sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que validar cada una.

El registro que es público en la página del OPLE, da cuenta que los candidatos Alberto Cházaro Medina de Isla; Andrés Vázquez Cruz de Pánuco, Armando Ramírez Hernandez de Córdoba; Dario Colio Durán de Jalacingo; Eloy Jiménez Sánchez de Naolinco; Everardo Agustín Sánchez de Tuxpan, y Javier Verónica Fernández, aspirante en Coatepec.

Así como Juan Javier Malpica Sánchez de Chocaman; Luis Alfonso Falla Bonilla de Coatzintla; Luis Enrique Hernández Illescas de Huatusco; Mario Fuentes Morales de La Antigua; Mario Iván Aguirre Marín de Córdoba; Rosendo Luna Ortiz de Jalacingo, Silvano Delgado Valladolid de Coatzacoalcos y Víctor Manuel García López de Paso de Ovejas, cumplieron con la entrega de las firmas mínimas.

Se registraron Héctor Zandría Contreras y Luis Daniel Guerrero Ramírez por Xalapa II, José Alberto Chavela Covarrubias por Xalapa I y Julio Lobo Candelas por Cosamalapan, pero ninguno logró las firmas mínimas requeridas.

Como parte de la verificación el INE tendrá que corroborar que todos los ciudadanos que dieron su respaldo formen parte del listado nominal, que no se dupliquen los apoyos, que estén vigentes los derechos político-electorales, que las personas no hayan sido dadas de baja por defunción, y que no estén registrados en un municipio diferente al del postulante.

Después de ese proceso de verificación se determinará quién o quiénes podrán participar en la elección municipal. El porcentaje del apoyo requerido va desde las 411 firmas para competir por la alcaldía de Chocaman, hasta las 13 mil 853 para el Puerto de Veracruz.

¿Qué es un candidato independiente?

La candidatura independiente es una figura que se validó en el 2014, permite a ciudadanos sin filiación o militancia partidista postularse como alcaldes, diputados locales, federales, gobernadores y presidentes. Para consolidar su candidatura deben reunir firmas de respaldo de personas inscritas en el padrón electoral, es decir, mayores de 18 años.

Para ser considerado aspirante a una candidatura independiente, los ciudadanos debieron entregar una carta intención al Organismo Público Local Electoral (OPLE), y el Consejo General debe validar su pretensión.

Los plazos legales en Veracruz

El 22 de enero en sesión del Consejo General del OPLE se autorizó una lista de 34 ciudadanos veracruzanos que entregaron una carta intención en la que confirmaron que aspiraban a una candidatura independiente. A partir del día siguiente, según lo marca la ley, debían empezar a recabar firmas para su postulación.

El INE creó una aplicación que permitió a los candidatos recabar el apoyo ciudadano, a través de datos de su credencial de elector, firma y fotografía. Desde el 22 de enero y hasta el 22 de febrero se estableció como periodo para reunir el número de apoyo ciudadano equivalente al 3 por ciento de la lista nominal municipal, sin embargo, se amplió el periodo al 28 de febrero.

Según el registró del Organismo Público Local Electoral (OPLE), actualizado al 01 de marzo, 29 de los 34 aspirantes que notificaron su deseo cumplieron con el trámite de recolectar firmas de habitantes de sus municipios. En el caso de ayuntamientos lograron 69 mil 868 apoyos; para la diputación local se reunieron tres mil 350.

El Consejo General del OPLE tiene como plazo del 31 de marzo hasta el 06 de abril para validar las candidaturas independientes, los ciudadanos que logren acreditar el apoyo aparecerán en las boletas del seis de junio.

ac