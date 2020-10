Sofía Martínez acusa a Eric Cisneros de revocación; teme por su vida

Asegura que "no se va a dejar", luego de que ser relevada del cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado

En el noticiero de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula tras ser revocada del cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta acusó al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, así como al presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, de amenazas.

Aseveró que no se va a dejar de esta medida y procederá legalmente porque es contraria a Derecho.

Durante la entrevista dijo que Cisneros Burgos le pidió su renuncia o su familia se vería afectada en su integridad.

"Yo hago responsable al secretario de Gobierno, al coordinador de la JUCOPO Juan Javier Gómez Cazarín y al secretario del Congreso (...). El que tenga que pagar lo va a pagar, si algo le pasa a mi familia yo voy contra ellos y los denuncio públicamente".

Este día, en sesión extraordinaria magistrados del Tribunal Superior de Justicia sesionaron para remover a Martínez Huerta acusando distintas omisiones.

Al respecto, la expresidenta acusó que dicha sesión fue ilegal pues ocurrió en un día inhábil.

"Me extraña que un grupo de magistrados se presten a esta situación de convocar a un Pleno ilegal. Es ilegalmente a todas luces", subrayó.

Martínez Huerta dijo tras la designación de Isabel Romero como presidenta del Tribunal violentaron su oficina rompiendo cerraduras.

"Estoy tratando de hacer mi trabajo, pero no me dejan. Es un bombardeo diario, (...) Yo los denuncio públicamente para que estas personas sean sancionadas conforme a la Ley, porque no es posible que, en un día inhábil, arremetan contra la institución y la tengan sitiada", señaló Sofía Martínez.

La exmagistrada pidió a Andrés Manuel López Obrador que "eche una mirada" a Veracruz para que vea lo que están haciendo personas que "dicen respaldarlo".

"No me voy a dejar. Aún esté sitiado, no voy a dejar de hacer lo que tenga que hacer", agregó Sofía Martínez.

Finalmente aseguró que están dando nombramientos a diversas personas y despidiendo a otros funcionarios, lo que "es totalmente contra Derecho".

Oficializan su salida

Con la publicación del acuerdo con fecha 23 de octubre de 2020, la Gaceta Oficial del Estado confirmó la revocación del cargo de la Magistrada Sofía Martínez Huerta.

En su número extraordinario III, el órgano oficial de comunicación informó que por unanimidad de votos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia designó a la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz como nueva presidenta de esta Soberanía.

Con lo que a partir de este 23 de octubre Sofía Martínez ocupará la Visitaduría Judicial. Además se adscribe al magistrado Adolfo Cortés Veneroso a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, a la ponencia de Martínez Huerta.

Así mismo se comisiona a la Magistrada Florencia Cruz Fernández a la Quinta Sala, a la Ponencia de la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz.

"Es ilegalmente a todas luces", señala Sofía Martínez en Radiofórmula