Socavones: el lastre de calles en Veracruz

“Ya ha pasado un mes y no vienen”, dice Clemente mientras señala el enorme hoyo que se formó a un lado de su puesto.

Él vio cuando una camioneta que iba pasando por la calle Arrillaga y Matamoros del fraccionamiento Los Pinos, se hundió en el socavón que mide aproximadamente dos metros de diámetro.

Los vecinos fueron los que avisaron al Grupo MAS sobre la aparición de aquel socavón, mientras esperaban la llegada los mismos habitantes colocaron llantas y escombro para alertar a los conductores y evitar que siguieran pasando más accidentes.

Pero este hundimiento de tierra no es el único que ha aparecido en las calles del puerto de Veracruz, en los últimos días diversos jarochos denunciaron estas anomalías en colonias como Zaragoza, Flores Magón, fraccionamiento Hacienda La Parroquia y el más sonado que casi destroza una vivienda en la colonia Buenavista.

“Ya van dos meses y no vienen a repararlo (…), la vez pasada que lo compusieron según los de Grupo MAS fueron los que lo estaban componiendo, fueron los primeros que taparon cuando se empezó a hundir y vinieron a reparar al otro lado, pero este ya no lo repararon”, dice Grecia, una de las vecinas afectada de la colonia Flores Magón.

En la calle José Mariano Abasolo en el cruce con la avenida General Prim se encuentran dos hundimientos de tierra; uno que fue rellenado con escombro y el segundo donde tuvieron que tapar la calle por que sigue sin ser reparado, aseguran vecinos afectados.

“El lunes pasado cerraron la calle, porque un camión se iba a voltear ahí, varios (carros) se han caído, se han atorado, hasta los del tanque de gas los han tenido que empujar para sacarlos”, contó Grecia.

Socavones ¿Responsabilidad del Ayuntamiento o Grupo MAS?

Según el alcalde Fernando Yunes Márquez, durante su administración se han invertido más de mil millones en la reparación de distintas calles y avenidas del puerto de Veracruz.

Datos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), señala que en los últimos tres años se han invertido en urbanización municipal un total de 489 millones 672 mil 572 pesos, en lo que respecta a bacheados y mantenimientos de calles.

Sin embargo, no especifica exactamente cuánto de este dinero se invirtió en reparar socavones. “Los socavones normales que se generan en una ciudad como la nuestra se atienden”, dijo el alcalde.

Por lo que también refirió que muchos de los socavones que aparecen en las calles son atendidos por Grupo MAS y en la mayoría de los casos no son responsabilidad del Ayuntamiento realizar ese tipo de reparaciones.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Luis Román Campa Pérez, no quiso ampliar la información argumentando que incurriría en la violación a la veda electoral por la consulta nacional contra expresidentes.

Mientras que el equipo de comunicación social de Grupo MAS reconoció que si existen reportes que la ciudadanía emite a la empresa, pero que no tienen el número preciso de hundimientos que se han registrado en la ciudad, por lo cual no pueden indicar cuantos de estos socavones son su responsabilidad y cuáles no.



“El número que tenemos de reportes formales por hundimiento es pequeño, muchos de estos no son en redes Sanitarias que tengamos que atender nosotros, muchos son baches y no hundimientos, y otros están en proceso de verificarse”, dijo Miguel Briseño, coordinador de comunicación de Grupo Mas.

Según la Gaceta del Estado de Veracruz, publicada el 26 de diciembre del 2016, donde se le otorga la concesión de la prestación de servicios de agua y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín a la empresa Grupo Metropolitano Agua y Saneamiento, S.AP.I. de C.V., entre sus derechos y Obligaciones de la Concesionaria se encuentra darle mantenimiento a la Infraestructura Hidráulica, tales como instalaciones de captación, conducción y distribución de agua potable y demás Instalaciones y Equipos.

En este sentido, a reparación de socavones entran e su ámbito de competencia cuando se trata de problemas generados en la infraestructura hidráulica a su cargo.

Por está razón se originan los socavones en Veracruz

La Ingeniera Lina Arceo, expresidenta del Colegio de Ingenieros Civiles, señaló que en la ciudad de Veracruz es común que se formen estos hundimientos de tierra debido al subsuelo que se tiene es arenoso.

“La arena con el agua corren como río, se hacen los socavones. El hundimiento se señalaba cuando había asfalto y se veía como se hundía la calle, cuando hay concreto hidráulico no se ve, de repente ya se hizo un socavón a bajo y se rompe, eso es porque el agua se filtra, eso sucede cuando una tubería se rompe” dijo Lina Arceo.

Señaló que es importante tener un mantenimiento en las redes de drenaje, al igual que monitorear el estado de las calles, principalmente en tiempos de lluvias donde las construcciones se reblandecen y hacen que se genere más hundimientos.

La especialista indicó que es de suma importancia que se atiendan estas deficiencias debido a que pueden ser el comienzo de muchos accidentes y en algunos casos, además de las pérdidas materiales, pueden llegar a haber bajas humanas debido a los accidentes por hundimientos.

vtr