Sin quincena y sin liquidar: Así corrieron a "aviadora" en CMAS Xalapa

XALAPA, VER.- Después de 11 años picando piedra en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, Elizabeth Morales Anell afirma que fue despedida a mitad de quincena y sin liquidación.

La madre soltera de 2 menores lamenta ser parte de una limpia de presuntos aviadores y sostiene que puede comprobar la forma en que ha trabajado en obras del organismo, incluso trasladándose con su vehículo y usando su computadora personal para las labores administrativas.

Antes de proceder ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Elizabeth y otros trabajadores despedidos, quienes piden anonimato, acusaron que a la par de los ceses injustificados se está contratando a nuevo personal de confianza.

Los afectados aseguran que quienes han sido relevados en su mayoría son empleados que, si bien no contaban con una base, sí desempeñaban distintas funciones, tanto en campo como en oficinas.

Agregan que inclusive la nómina de CMAS creció en esta nueva administración: pasando de mil 466 al 31 de diciembre de 2021 a mil 470 empleados actualmente.

Aunque este medio solicitó una postura respecto a los reclamos de los exempleados por parte de los directores del organismo, el vocero de CMAS, Óscar César Aguilar Carillo, señaló que la Comisión no ha señalado a existencia de personal que esté en la nómina sin trabajar.

"Aclarando que esta Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa en ningún comunicado oficial ha expresado tal situación (la existencia de ´aviadores)", indicó Aguilar Carillo, quien aseguró que estaría "al pendiente" respecto a la inconformidad de los despedidos.

CESES POR "FALTA DE CONFIANZA"

Elizabeth Morales Anell, quien es ingeniera civil titulada, cuenta que su despido tuvo lugar el 30 de marzo y fue amparado en una supuesta mala práctica que ella cometió en el desempeño de sus labores.

Explica que se le dijo que había realizado mal una obra y personal asignado fue a realizar una inspección, en la que una usuaria, molesta, se quejó de su labor.

"Yo tengo los oficios de que no hice una mala inspección. Ellos me dicen que habían sido demandados por la señora porque yo le había echado la culpa a CMAS, por eso me dijeron que yo iba a ser despedida por falta de confianza", cuenta Elizabeth.

De hecho, la persona que supuestamente detonó su despido acusó que en realidad los superiores de la hoy desempleada la quisieron extorsionar con 300 mil pesos por reclamar afectaciones en su hogar y de ellos se quejó, sin embargo, la dirección de la Comisión prefirió despedir a Elizabeth.

"Vino la Dra. Aidé Hernández Trujillo quien me amenazó que le debía pagar 300 mil por los trabajos realizados junto con el licenciado Adán Eduardo Pérez Zavaleta y el ingeniero Magdaleno García Márquez, quienes solo vinieron de manera prepotente e hicieron lo que quisieron", acusó Alicia Malpica, a quien usaron como excusa para correr a Elizabeth.

La mujer sostiene que tiene pruebas documentales y gráficas de que su trabajo, ejercido por 11 años en CMAS, jamás ha ido en contra de su deber.

Incluso, desde que inició su labor en la Comisión, donde desempeñó inicialmente cargos de secretaria, ha tenido que echar mano de sus propios instrumentos y pertenencias personales para poder sacarlo adelante.

"Yo tengo forma de comprobar que muchos años estando en obra yo metía mi carro para trabajar.

"Esta es mi laptop, porque la computadora que me dieron ni siquiera servía", dice al mostrar las fotos en el departamento de supervisión de obra, donde estaba adscrita.

Aclaró que, si bien era empleada de confianza y no había un contrato de por medio, no se le hace justo haber sido despedida sin más y sin pago de sus prestaciones, pues sus labores eran tanto de oficina como de campo.

Ana Elizabeth sostiene que le costó 6 años lograr un puesto que le permitiera mayor estabilidad y cobrar catorcenalmente para que ahora incluso los tachen de aviadores.

Y es que criticó que bajo ese dicho de que todas las personas que corrieron solo cobraban sin trabajar, la Comisión Municipal le negó alguna carta de recomendación para poder buscar trabajo en otro sitio.

"Los del jurídico nada más llegan y dicen que te van a correr y ni siquiera te pagan los días trabajados. A mí me echaron a media catorcena, trabajé siete días de los cuales no recibí ni un peso por 11 años de trabajo, donde yo ponía mi carro, ponía para los materiales cuando no había y traía mi equipo de cómputo para trabajar", lamentó.

PROCEDERÁN ANTE TRIBUNALES

La mujer cedió una imagen donde se ve precisamente un acuse de la Comisión donde se avala que tenía que llevar sus bienes personales a la oficina para hacer su trabajo, lo que le constaba a la nueva administración, pues el documento está fechado el 9 de marzo, 3 semanas antes de que la corrieran.

Acusó que las autoridades no han dicho cómo a la llegada de la nueva administración áreas completas fueron disueltas para meter a personas conocidas de los nuevos directivos.

Elizabeth, quien no descarta acudir ante las autoridades del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), al igual que otros de sus compañeros, a hacer valer los derechos que le acompañan, estuvo presente en la protesta que este jueves se realizó afuera de las instalaciones centrales de la comisión.

Ahí varios de sus compañeros explotaron contra María Esther Reyes González, la actual directora de administración, señalada desde su llegada por incumplir con el otorgamiento de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores sindicalizados.

Los trabajadores exhibieron que igualmente, con la llegada de la nueva autoridad municipal, los apoyos y mejoras se han concentrado en un sindicato de nueva creación "para crear divisionismo".

Incluso, aún y cuando está en puerta una revisión al contrato colectivo de trabajo, acusaron que la CMAS se ha negado a continuar con las negociaciones con el sindicato mayoritario -que por ley debe ser el que tome en cuenta- para llegar a algún acuerdo.

Elizabeth coincide con sus excompañeros sindicalizados. "Llegó un montón de gente con dinero, gente que se anda paseando y no tienen idea de lo que se hace en el organismo, empezando por la del jurídico, la de finanzas, la de dirección de operación que a su vez está corriendo a la gente sin saber y sin dejar mostrar lo que uno hace", criticó.

Actualmente, Elizabeth encabeza un movimiento que busca limpiar su imagen y la de sus compañeros señalados como aviadores, además de pugnar por el cumplimiento del pago de sus prestaciones.

"Alcemos la voz, si te corrieron injustamente de CMAS, seguramente estás en su estadística de los ´aviadores´, si es así, escribe tu nombre, tu área de adscripción y tus años de servicio, no dejemos que las personas como María Esther Reyes González, nos roben la dignidad y los años de entrega a la Comisión.

"La injusticia cometida en contra de hombres y mujeres que han dedicado su vida a servir debe ser del dominio público, no dejemos que un político sin ética, que finge no saber lo que está haciendo la víbora más grande que ha pisado la CMAS engañe al pueblo, engañe al usuario, porque ella no fue a mejorar la situación económica del ente, fue a colocar a sus amigos sin experiencia pero si bien protegidos, fue a correr gente que trabajaba hasta con más de 20 años de servicio", se lee en un mensaje que circula en redes.

En este reitera las acusaciones de que Reyes González en realidad metió gente de confianza para premiar sus lealtades "y como no había más plazas libres pues la opción correr a la gente que se ganó ese lugar a pulso para darle a sus allegados, y si esto no lo cree Sr. Ahued, pídale a su amigo Jessed que le compruebe lo contrario, porque él es el principal cómplice de todo esto, él apoya las mentiras de ella y de Usted ante los Xalapeños".

Y remata la acusación reiterando que los ceses no fueron para descargar la nómina, que a la fecha incluso aumentó con las nuevas autoridades.

"Si el problema financiero era tan grave, porqué la nómina de confianza sigue teniendo el mismo número de empleados, simple, porque la agencia de colocaciones CMAS, sólo tuvo cambio de nombres y aumento de salarios claro está, ¿hasta cuándo seguirá el silencio de toda esta podredumbre?", critica.

AHUED PIDE DIÁLOGO

Sin referirse a los despidos de "aviadores", este viernes el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, invitó a los empleados sindicalizados de la Comisión a reunirse con él en el Palacio Municipal para discutir sus demandas, relacionadas particularmente con las nuevas condiciones generales de trabajo en el contrato colectivo.

"Yo hubiese pedido, porque han estado abiertas las puertas para todas y todos que, en vez de haber detenido al personal, me vean a mí; tal vez si ellos tienen una problemática hacemos esfuerzos para que podamos ir resolviendo", expresó.

El presidente municipal señaló que hay tres sindicatos que están en proceso de lograr el reconocimiento de la autoridad laboral, descartando que su administración se vaya a inmiscuir en temas internos de sindicatos.

Consideró que no se trata de "excesos" sino de logros los alcanzados por los trabajadores de base en la paramunicipal en el contrato colectivo firmado con la administración de Hipólito Rodríguez Herrero.

"Yo no lo llamaría excesos, son alcances y logros laborales que siempre estuvieron en el marco de negociación, pero hoy nos toca enfrentar el problema, atender a los trabajadores. Ninguna administración o CMAS está viendo en afectarlos, si no mejor atenderlos, motivarlos con diálogo de iguales para que podamos desde luego llegar a acuerdos y así va a ser", argumentó.





am