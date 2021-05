Sin prestaciones, Eduardo trabaja de repartidor para ayudarse con sus estudios

"Hace poco si me tocó un pequeño susto, donde un alimento no llegó bien, porque se dio un cerrón un vehículo y me tuve que dar un frenón y la mochila hizo de todo allá dentro y pues el alimento ya no estaba bien (...) y eso ya no se lo entregue y no se lo cobre y ya fue por mi cuenta, un costo mío".