Sin mujeres conductoras, inician camiones para Mujer Segura en Veracruz

En la zona conurbada inició el programa "Mujer Segura" que consiste en brindar transporte público exclusivo para mujeres, son seis rutas que se destinaron para este fin, sin embargo, serán manejadas por conductores hombres, aseguró Jorge Ramos, vocero de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver).

Este martes 12 de abril empresarios transportistas y autoridades estatales dieron el banderazo de salida para estas rutas que transitan por la zona sur, norte y poniente de la conurbación.

"Se busca la forma que sean operados incluso por mujeres, en estos momentos está abierta la propuesta para que personal femenino pueda formar parte de la plantilla de choferes mujeres para la conducción de este tipo de unidades", dijo Jorge Ramos.

Las rutas que serán destinadas son: Lagos de Puente Moreno, Ruta 121, Matacocuite, Circunvalación Bahía y Lomas 4 Costera.

Rutas para mujeres no funcionan si son conducidas por hombres: Brujas del Mar

De acuerdo con Jorge Ramos este programa se implementó para que las mujeres puedan viajar seguras en los urbanos y bajar la incidencia en delitos de género en el transporte público.

No obstante, la vocera de la colectiva Brujas del Mar, Arussi Unda, señaló que este programa sería "más de lo mismo", pues al haber hombres choferes no garantiza la seguridad para las mujeres.

"El estar en un camión rasado no va a impedir que esa persona pueda agredir. Mientras haya un hombre ahí no se puede garantizar la seguridad y más porque hemos visto a conductores acosando a las mujeres", dijo Arussi.

Indicó que este programa debió prepararse mejor o hacer una convocatoria para que mujeres pudieran conducirlos.

"Es pura simulación; no entender cuál es el problema, no entender que las mujeres no nos sentimos seguras con un hombre", comentó.

Arussi Unda aseguró que la colectiva tiene el registro de más de seis quejas de mujeres que fueron acosadas en transportes públicos, en especial en taxista, por lo que es de importancia que se apliquen mejores protocolos para mejorar esta situación.





