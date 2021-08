Sin medidas de protección, labora personal en oficinas de la SS

Xalapa, Ver.- Trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz denunciaron que en las oficinas y direcciones con actividades no esenciales se les ha obligado a laborar sin las medidas sanitarias recomendadas, esto pese a que se trata de una dependencia enfocada en combatir el virus SARS-CoV-2.

De acuerdo a lo manifestado en una carta enviada a la redacción de este medio de comunicación, directivos de la secretaría que encabeza Roberto Ramos Alor han instruido que la totalidad del personal acuda a laborar de manera habitual, además sostienen que dentro de la institución no se han tomado las previsiones sanitarias que demanda la contingencia.

Dentro de la misiva redactada por los trabajadores de SESVER, se detalla que, por ejemplo, en la Dirección de Infraestructura de Salud la actividad nunca ha parado e incluso es común observar contratistas de obra y personas que acuden de otras regiones del estado a realizar trámites de manera normal.

De igual forma, señalan que desde el inicio de la contingencia nunca existió un protocolo para limitar el ingreso a las instalaciones ubicadas en la colonia Aguacatal de la ciudad capital, y que a diferencia de otras dependencias como las secretarías de Seguridad Pública, Educación y en la propia Fiscalía General del Estado, en la de Salud ni siquiera toman signos vitales, temperatura u otra medida.

“Hacemos un llamado a los directivos de la Secretaría de Salud y a quien la dirige a ser congruentes y tener una estrategia efectiva para mantener la operación de la institución sin poner en riesgo a sus trabajadores”, consignan en el documento.

Al respecto, La Silla Rota Veracruz entrevistó a un empleado adscrito a los Servicios de Salud de Veracruz, quien confirmó que dentro de la dependencia hay áreas no esenciales o no relacionadas con la atención médica como las direcciones de Planeación, Desarrollo e Infraestructura, en las que no se implementan guardias o medidas para prevenir el contagio de covid-19.

"No se predica con el ejemplo y es contradictorio que siendo la Secretaría de Salud la encargada de implementar las medidas preventivas ante la contingencia sea la que menos las cumpla (…) tengo conocimiento que en algunas subdirecciones no hay guardias o roles para evitar que todo el personal esté operativo, de manera que hay 40 o 50 personas laborando simultáneamente en espacios reducidos", expuso el trabajador, el cual solicitó reservar su identidad.