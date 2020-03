Sin insumos atendemos pacientes en el Hospital Regional: enfermera

Veracruz, Ver.- Personal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz brinda atención a pacientes sospechosos de coronavirus sin ningún tipo de protección sanitaria, afirmó Gabriela, una de las enfermeras que labora en la clínica.

Entrevistada bajo la condición de resguardo de su identidad, relató que personal médico y de enfermería tuvo que comprar por su cuenta aditamentos como mascarillas, gafas y caretas, para evitar algún contagio.

"No nos dieron los insumos de protección ni al personal médico, ni al personal enfermero, ni siquiera los jefes lo traen, nos dicen que lo hay, pero no lo han dado, se han estado atendiendo pacientes sospechosos (de coronavirus) y no se tiene el equipo que se acordó desde un inicio", dijo.

Recién iniciada la contingencia sanitaria, indicó que personal del Área de Epidemiología de la Secretaría de Salud se presentó en el Hospital Regional para ofrecer una capacitación básica sobre el protocolo que se tenía que implementar en caso de recibir pacientes sospechosos del contagio o con diagnóstico positivo.

Entre las instrucciones que se dio fue el uso de vestimenta especial para el personal que recibiera a los pacientes con síntomas, así como quienes dieron atención durante el tiempo de su estancia en el hospital.

La vestimenta especial incluía el uso de una bata quirúrgica, cubrebocas N95, gorro y botas quirúrgicas, así como dos pares de guantes y gafas de protección, todo esto suministrado por la Secretaría de Salud.

La entrevistada afirmó que entre el 25 de marzo y su último turno este sábado atendió a por lo menos tres pacientes sospechosos de covid-19, sin ninguno de los artículos de vestimenta señalados en el protocolo especial.

La enfermera aseguró que no solo el personal de enfermería o médico se encuentra expuesto a algún contagio con la falta de cumplimiento del protocolo de vestimenta preventiva, ya que diversas áreas dentro de un hospital intervienen en la atención de los pacientes.

"Interviene no solo enfermeras y médicos, sino también personal administrativo como Trabajo Social, químicos que toman las muestras, camilleros que transportan para estudios o movilización de pacientes, entonces, todas esas personas que tienen contacto con el paciente ya estuvieron en el riesgo de contagiarse"

"Le sumamos el personal de limpieza que cumplirá una función muy importante en esta crisis sanitaria, a ellos, por ejemplo, su empresa les está dando cubrebocas, solo 20 cubrebocas para un total de 30 por turno, lo que es insuficiente", añadió.

Las inconformidades por la falta del material fueron externadas al personal directivo del Hospital Regional de Veracruz, pero la única respuesta fue que se contaba con el suministro necesario de insumos, a pesar de que estos no fueron entregados.

La enfermera afirmó que se trata de una situación que se presenta no solo en la clínica donde ella trabaja, sino en otros Hospitales del sector salud estatal, lo mismo que en sistemas federales como IMSS e Issste; ejemplo de ello han sido las manifestaciones ocurridas por personal médico de estas instituciones en días pasados.

MEDIDAS EXTREMAS EN CASA

La falta de condiciones para atender a pacientes sospechosos de coronavirus, obligó a Gabriela a tomar medidas preventivas exageradas para resguardar la seguridad de su familia, dos hijos y su abuela de 76 años de edad.

Aunque para ella es imposible guardar cuarentena por su labor en el sector salud, desde que inició la alerta sanitaria no hace más que salir de su cuarto directamente al Hospital Regional para cubrir su turno y regresa a su casa directamente al salir del trabajo.

Al llegar a su domicilio deja su uniforme en una cubeta que está en el patio e ingresa directo a la ducha, donde después de bañarse se encierra en su cuarto sin tener contacto con sus familiares a menos de un metro y medio de distancia.

En el acceso principal colocó un dispensador de gel antibacterial para aquellas personas que la visitan, lo mismo que en su automóvil, el de su papá y el de su esposo. Su familia también se ha mantenido en casa en las últimas dos semanas, saliendo solo para lo indispensable.

Ella coincide en que las recomendaciones de funcionarios del sector salud son atinadas, ya que en tanto se guarde una cuarentena voluntaria se podrá evitar que los contagios se disparen.

Sin embargo, afirmó que también dependerá de las condiciones de seguridad sanitaria que se brinden a los trabajadores del área médica, pues son los más expuestos en medio de la contingencia por covid-19.

