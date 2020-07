Sin fiestas ni eventos, así sobreviven mariachis durante la pandemia

Veracruz, Ver. – Sentado bajo la sombra de un frondoso árbol en la alameda de la avenida Salvador Díaz Mirón, con la camisa desabotonada, un traje de mariachi color vino a medio vestir y soportando los más de 30 grados de temperatura que hacen en el puerto de Veracruz, está Carlos.

Entre el ruido de los automóviles y las personas que circulan por la avenida es como pasa sus días en medio de la pandemia de covid-19, esperando a que "le caiga una fiesta o evento", pero afirma que hoy en la semana no logró conseguir nada.

Mientras que, la semana antepasada Carlos Luviano y sus Mariachis estuvieron más de 15 días sin lograr obtener un solo evento, desde el comienzo de la cuarentena a mediados de marzo las contrataciones bajaron entre 60 y 70 por ciento.

Afirmó que como miles de jarochos está sufriendo las consecuencias que el coronavirus deja a su paso, la falta de trabajo en distintos sectores de la población y el cierre de algunos negocios son un claro ejemplo de esto.

En tanto personas que subsisten la industria del entreteniendo como lo son realizadores de eventos, músicos y animadores, se quedaron sin su principal fuente de ingreso, las fiestas.

Desde que la Secretaría de Salud canceló los eventos masivos como medida de prevención, las cuales fueron tomadas por el Ayuntamiento de Veracruz para controlar y disminuir los contagios, representó un duro golpe para agrupaciones como en la que participa Carlos.

Debido a eso los demás integrantes del mariachi renunciaron, ahora solo quedan seis de más de 10 personas que se resisten a dejar de laborar, ya que este es su único medio de ingreso.

"Al ver que no hay trabajo se fueron, ya que ellos pagaban renta, comida y pues optaron por irse. Estamos trabajando solo con la gente que vivimos aquí", dijo Carlos.

Carlos Luviano y sus Mariachis trabajaban en coordinación con algunos restaurantes de los portales, son 18 años de trabajo sin interrupción, hasta marzo que tuvieron que parar, es por eso que se pone todos los fines de semana en la avenida Salvador Díaz Mirón, para ver si entre los conductores y transeúntes consigue que lo contraten.

En tanto que, las temporadas más altas que tenían, como el 10 de mayo, donde ya tenían contrataciones previas, fueron canceladas por la pandemia de covid-19.

Durante más de 37 años se desarrolló en el ambiente musical y en todo ese tiempo admite que jamás había experimentado una crisis de tal magnitud, comentó que los primeros meses de la cuarentena fueron los más difíciles ya que no trabajaron ni un solo día durante dos meses.

"No trabajamos absolutamente nada, lo bueno es que tenía un ahorro y eso fue lo que me sacó adelante, porque estuvo totalmente muerto, no había ni gente en las calles"

SECTORES MÁS AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

En el mes de abril del presente año la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emitió el documento Pre-Criterios 2021, donde señalaba los sectores que se verían más afectados por la pandemia del covid-19.

Así como sucedió con la epidemia de influenza en el 2009, "los sectores que se verán afectados de manera más inmediata y persistente sean los servicios de alojamiento, esparcimiento, comercio, transportes, y aquellas regiones mayormente dependientes del turismo local y foráneo", señala Hacienda.

Al igual que las actividades manufactureras y la disminución de las remesas internacionales, teniendo como los principales afectados a los sectores de bajos ingresos.

También señala que se prevé que durante el 2020 el Producto Interno Bruto (PIB), se encuentre dentro del intervalo de - 3.9 por ciento a 0.1, mientras que, para 2021 se estima un crecimiento dentro del intervalo de 1.5 a 3.5 por ciento.

EN AUMENTO CASOS DE COVID-19 EN VERACRUZ

Hasta el corte del 18 de julio el estado acumuló un total de 16 mil 338 en 187 municipios; mil 756 de estos activos y 2 mil 194 defunciones.

Pese a las múltiples medidas que el Gobierno del Estado decretó como el cierre de vialidades y cubrebocas obligatorio, los contagios siguen en aumento, cada vez más municipios se suman a la lista de colores rojos del mapa Covid-19.

Siendo los municipios de Veracruz, Xalapa, Córdoba, Minatitlán, Coatzacoalcos y Xalapa los que más casos acumulan.

Estas seis localidades suman la mitad del total de casos en el estado siendo 8 mil 822 positivos y mil 256 defunciones.

ygr