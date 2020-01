Sin fecha, para avalar matrimonio igualitario

El dictamen que modifica el Código Civil, que regulariza el matrimonio igualitario, no será incluido en el orden del día del próximo jueves, la que sería la última sesión del periodo ordinario, y no hay fecha para someterlo a votación.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, respondió a los católicos y grupos Pro Familia, que anunciaron una manifestación este jueves, al señalar que el tema no será agendado.

"No te puedo adelantar lo que viene en la sesión, pero nosotros no vamos a meter ese tema, la reforma del Código Civil no va este mes, no está en la agenda".

Aseguró que la realización de foros y la visita de Alejandro Encinas, funcionario de la Segob, no obliga a que el tema se someta a votación, pese a que el dictamen está listo desde junio del 2019.

Cabe mencionar que fue la diputada Mónica Robles, impulsora de la reforma, fue la que planteó la posibilidad de que el tema se atendería este mismo mes, antes del 31 de enero, fecha en la que ha de concluir el periodo ordinario de sesiones.

En ese sentido, el coordinador de la fracción de Morena, aseguró que existe confusión, "no está contemplado en la agenda legislativa".