Sin control, venta de animales en peligro de extinción en carreteras del Sur

Con total impunidad, sujetos del vecino estado de Tabasco, comercializan animales en peligro de extinción en la pista Raudales-Las Choapas, en el tramo rumbo a Ceiba Blanca.

Ante la falta de un reglamento municipal que sancione la venta de animales protegidos así como en peligro de extinción, el Ayuntamiento de Las Choapas, se encuentra atado de manos para realizar operativos en contra de esta práctica.

Sumado a esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hasta finales de 2019 se quejaba de la falta de recursos para realizar operativos en la zona sureste de Veracruz, lo que solapó a quienes se dedican a la venta de aves, reptiles o hasta felinos de manera clandestina; por ejemplo, un tucán lo venden en dos mil pesos y su centro de operación es la supercarretera Las Choapas-Ocozocoautla.

Este jueves, un par de personas se dedicaban a la venta de loros "cabeza amarilla" en la pista Las Choapas–Raudales, en el tramo que va hacia el poblado de Ceiba Blanca, donde ofrecían cada ejemplar en 900 pesos, "traídos desde Tabasco".

Sin embargo, fue evidente que dichos animales no eran de la especie que decían ser, ya que sobresalía el colorante usado para pintarles la cabeza, que además de que cometen un delito en vender aves en peligro de extinción, engañan al cliente con falsa raza de especie.

Ante esto, el regidor séptimo del Ayuntamiento, Mauricio Bonilla Hernández, dijo en entrevistas pasadas que personalmente ha constatado la venta de loros que tienen la cabeza pintada de amarillo y tucanes en dos mil pesos, lamentablemente, no pudo hacer nada porque no tiene la facultad ni tampoco la Profepa está realizando operativos en este momento, con el argumento de que no se les ha asignado recurso federal.

El funcionario municipal, manifestó que en este municipio hay múltiples especies que entran dentro de la norma 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por ejemplo, los loros, todas las especies de tortugas, incluyendo el pochitoque, la iguana, el lagarto, tlacuache, boa constrictor u orchán, entre otras, ya que forman parte del equilibrio del ecosistema.

Esta norma incluye anfibios, aves, hongos, invertebrados, mamíferos, peces, plantas y réptiles, prácticamente especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana.

Es importante señalar que precisamente, debido a que no se está aplicando la ley contra quienes cometen el delito federal en la caza o venta de animales en peligro de extinción, en las carreteras del sur de Veracruz se hace a plena luz del día la comercialización, incluso, a sólo 50 metros de un retén militar en la carretera federal 180 Costera del Golfo.

Presencia MX / La Silla Rota Veracruz