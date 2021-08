Sin apoyo y con recorte de presupuesto, sobreviven artistas al covid

Veracruz, Ver. – Entre negocios cerrados y el poco tráfico de los carros que disminuyó debido a la cuarentena por el covid-19, así trabaja Abimael Escobar.

Él es un artista que junto a su peculiar herramienta de trabajo que apoda “El Michi”, alegra a las personas que pasan por la avenida Independencia y la calle Mariano Arista.

Como miles de talentos veracruzanos, Abimael está sufriendo los estragos de la cuarentena, sumados a la indiferencia del Gobierno del Estado a este sector.

Abimael es licenciado en Educación Artística, trabajaba dando talleres en escuelas, pero tras el recorte de presupuesto al Fomento de la Cultura y las Artes se quedó sin empleo.

“Dejaron de apoyar a la cultura y muchas personas nos quedamos desempleados, aunque seamos profesionistas y todo el rollo. ¿Qué hacemos? En México no se puede vivir como artista”

Por eso decidió salir a las calles a hacer espectáculos con su títere, con el que atrae la mirada de las pocas personas que caminan por la avenida y las que como una forma de gratitud le regalan una moneda a cambio de un instante de alegría.

Además de “El Michi” cuenta con otros personajes, todos fabricados por él. Los mecanismos que ocupa pareciera que los hace cobrar vida propia y obtener diferentes personalidades, al igual que realiza esculturas plásticas para generar un ingreso extra.

“Yo hago obra plástica, pero no es algo que la gente consuma, no es algo de primera necesidad. Esa falta de empleo e ingresos me trajo a las calles con el títere”, dijo.

Antes que empezara la pandemia por el coronavirus, Abimael hacía sus eventos en el zócalo de la ciudad o en la plaza del malecón, pero ahora comenta que ya no lo dejan estar en esas zonas por la aglomeración de personas que se detienen a ver su función.

De la misma manera el flujo de gente ya no es la que anteriormente tenía, pues muchos negocios cerraron y las personas permanecen en sus casas.

RECORTAN PRESUPUESTO PARA EL ARTE Y LA CULTURA

El Instituto Veracruzano de la Cultura (Ivec) recibió 45 millones de pesos menos a comparación del año pasado.

Publicado en la Gaceta Oficial del Estado el Gobierno del Estado recortó el presupuesto que en años anteriores había sido mayor.

Según datos del documento, el Ivec recibió del Subsidio Estatal la cantidad 98 millones de pesos y de ingresos propios 6 millones 745 mil 433 pesos, sumando la cantidad de 104 millones 745 mil 433 pesos.

Mientras que, en el 2019, se le otorgó la cantidad de 150 millones de pesos, tan solo del Subsidio Estatal se dio la cantidad de 141 millones 457 mil 610 pesos, 43.4 millones menos a comparación de este año.

Lo que causó en el despido de docenas de artistas y la cancelación de programas para fomentar la cultura.

“La situación para el artista y para la cultura en Veracruz está muy afectada, yo creo que ha faltado apoyo. Recortaron muchos programas y los más afectados somos los artistas y a la sociedad”, puntualizó Abimael.

