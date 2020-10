Sin AMLO en las boletas Morena también perderá en Veracruz: oposición

Xalapa, Ver.- Los resultados preliminares de la elección del Congreso en Coahuila y la renovación de 84 Ayuntamientos de Hidalgo son muestra del malestar ciudadano ante la ineficiencia de los gobiernos de Morena. Ese efecto se podría recrudecer el año próximo en las elecciones de Veracruz, opinaron líderes partidistas en el Estado.

La entrega de programas sociales fue insuficiente para convencer a habitantes de ambas entidades, gobernadas por el PRI, de votar por un cambio, lo que evidencia que Morena no es "invencible" y que sin la figura presidencial no ganará el año próximo, mencionaron Marlon Marín, Joaquín Guzmán y Sergio Cadena, líderes del Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Sol Azteca, respectivamente.

En contra parte el diputado local y coordinador de la fracción de Morena en la 65 Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, reconoció que los resultados de las elecciones de este domingo prenden un foco rojo en su partido.

Es necesario frenar la disputa por la dirigencia nacional, es urgente la unión. Además, el instituto se debe limpiar de los "líderes que se embriagaron con el poder" y dejaron de lado el proyecto de nación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se afianza la alianza, todos unidos contra Morena

En Veracruz, la primera alianza electoral se dio en el 2004, en esa ocasión se registraron dos coaliciones en las que participaron los partidos PRI-Verde, y PRD, Convergencia y PT para elegir gobernador, diputados locales y alcaldes.

Datos del Organismo Público Local Electoral (OPLE), antes Instituto Electoral Veracruzano (IEV), revelan que el PRI y el Verde Ecologista resultaron los grandes triunfadores en las urnas y desde ese entonces fue casi obligatoria la unión entre los dos partidos. Sin embargo, el Verde ya negocia con Morena.

Para el año próximo se perfila un frente estatal en el que participarían el PAN, PRD y PRI, a pesar de que los tres partidos mantienen una postura e ideales que se contraponen, buscan recuperar la mayoría en la Cámara, y quitarle a Morena la administración de municipios como Xalapa, Coatzacoalcos y Minatitlán, entre otros.

Desde que se promovió la reforma electoral, en el mes de mayo, los tres institutos se han unido para emprender acciones legales y los líderes han reconocido la posibilidad de una alianza en el 2021.

Los resultados en Hidalgo y Coahuila, afianza la posibilidad de la unión de la oposición en Veracruz, aunque aún no se define si la alianza será total o parcial. En enero del 2021 iniciará el proceso electoral para renovar las 212 alcaldías y 50 diputaciones locales -20 de representación proporcional-.

No vamos a echar las campanas al vuelo, ni cuetes al aire: PRI

Al opinar sobre el triunfo del tricolor en Hidalgo y Coahuila, el dirigente en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, planteó que los resultados de las elecciones son un respiro para México ante la devastación que inició Morena.

Los perfiles que se postularon dieron confianza al electorado, que vieron al PRI como una opción para recuperar la paz y a las instituciones, "eso nos da la guía para seguir trabajando de manera ordenada y cercana a la gente".

El líder partidista refirió que es claro que si Andrés Manuel López Obrador no aparece en la boleta los candidatos de Morena no arrasan en las urnas, "su resultado esta generado en lo que él hizo durante 18 años, pero que no se puede transmitir a personas sin trabajo político, sin preparación, sin un compromiso con la sociedad a la que pretenden representar".

En la antesala de la elección del 2021, aseguró que van a trabajar sin echar las campanas al vuelo, ni cohetes al aire; se enfocarán en organizar las bases, en postular candidatos cercanos a la gente, y confía que eso será valorado por los electores al momento de emitir su voto el 06 de junio del 2021.

Si bien cada estado tiene sus particularidades, se seguirá avanzando en las pláticas con el PAN y el PRD para integrar un gran frente en el que se incluya a empresarios, investigadores, sociedad civil, a las personas que les quitaron el procampo, a los doctores que no se les han dado las herramientas para atender el covid, afirmó.

PAN considera que el voto de castigo podría funcionar en 2021

El líder de Acción Nacional, Joaquín Guzmán Avilés, consideró que los resultados que dieron el triunfo al PRI, es muestra del hartazgo social por la ineficiencia del gobierno, ante la decepción de los ciudadanos que en 2018 apoyaron el proyecto de la izquierda.

El reto para el año próximo es consolidar una buena alianza en la entidad, pues confirmó que la unión en Hidalgo, donde compitieron en alianza con el PRD, dio buenos resultados, pues datos preliminares confirman que ganaron seis curules.

"Nosotros estamos platicando, y seguiremos hablando hasta tratar de ver qué resultados nos da (la aliana), y si no cada uno tendría que trabajar en su tema político (...) hay diferentes opciones que se podrían dar para obtener el triunfo y dar un equilibrio en las dos formas de gobierno".

El PAN se posicionó como la tercera fuerza en Hidalgo y Coahuila, al respecto Guzmán Avilés, destacó que el reto para el año próximo es que Acción Nacional obtenga la mayoría en el Congreso local y mantenga los municipios más importantes y grandes del Estado.

"La reacción de los ciudadanos fue a favor de un cambio, porque ven como día a día Morena realiza acciones contra la salud, la economía y la seguridad de los ciudadanos".

Morena no es invencible: PRD

El dirigente del PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, aseguró que sin el presidente en las boletas electorales es difícil que Morena pueda arrasar el año próximo, tal como ocurrió en el 2018.

Lo resultados del domingo evidencian que la gente está cobrando la factura al partido de izquierda por el pésimo gobierno a nivel estatal y federal; aunque les dieron la oportunidad de gobernar no lograron cumplir con las expectativas, "el presidente tomó a broma la pandemia y van más de 80 mil muertes".

El PRD en Hidalgo logró al menos 10 alcaldías, y se quedó con la capital del Estado -Tula-, lo que refleja que el instituto logró posicionarse entre el electorado, "pensábamos que el partido en el poder nos iba a avasallar, no esta mal en nuestra contabilidad".

En el caso del resultado de Coahuila, donde el PRD se fue a los últimos lugares en la preferencia electoral, dijo que esa entidad no es un bastión del Sol Azteca, por lo que no les sorprende los pocos votos obtenidos.

El hecho de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no salga a dar la cara ante los problemas sociales "porque vive en su pequeño disneyland", será un factor determinante para que el año próximo en Veracruz la oposición gane la mayoría de las alcaldías y recuperar la mayoría en la Cámara local.

Diputado Cazarín pide a líderes de Morena poner sus barbas a remojar

El coordinador de la fracción de Morena en la 65 Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, hizo un llamado a Alfonso Cuellar, dirigente nacional, para aceptar el resultado de la elección de Hidalgo y Coahuila, y resolver, a la brevedad, un dirigente nacional pues esta claro que necesitan definir la "línea" del partido.

En un video que subió a sus redes sociales, el legislador local responsabilizó a los líderes nacionales de los resultados obtenidos este fin de semana, pues aseguró que las pugnas internas llevaron a perder a las dos entidades.

"La militancia necesita organización, unidos estamos, pero falta organización y sacar a todos los líderes corruptos, porque se embriagaron de poder y no lo quieren soltar (...) es momento que pongamos las barbas a remojar".

Es necesario que en Veracruz se unan todos los grupos para impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación, dejando el interés de unos cuantos o de quienes quieren mantener el control de las prerrogativas del partido.

El líder de la 65 legislatura mencionó que en Veracruz los diputados están caminando y ganando adeptos, pero si no se demuestra que están unidos, difícilmente se podrá dar un buen resultado en las urnas el próximo 06 de junio.