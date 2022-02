"Si subo precios pierdo clientes", restauranteros resienten inflación

Pese al alza de precios en productos debido a la inflación, Emmanuel no aumentará el costo de sus platillos, como lo sugirió la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

El joven restaurantero afirmó que, a diferencia de los demás dueños de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río no podrá aplicar esta estrategia, debido a que tiene miedo que los pocos clientes que tiene se vayan.

"Cómo yo soy nuevo en el ámbito restaurantero, pues a mí no me conviene decir que le voy a subir los precios a mi carta, cuando apenas estoy estableciéndome", afirma.

Hace un año y dos meses Emmanuel Pérez Camacho decidió abrir Molcaxete Grill, ubicado en la calle Costa Verde número 123, entre Juan Pablo Segundo y Paseo de las Flores, en el fraccionamiento Virginia de Boca del Río.

Su negocio lo abrió durante la época más alta de contagios de covid-19 en Veracruz, fue parte de los 619 mil 443 establecimientos que nacieron en el país durante el 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Debido a la pandemia tuvo que retrasar la apertura del restaurante, pues la suspensión de actividades no esenciales como medida para controlar el virus, hicieron que replanteara su decisión.

"No nos fue mal, pero tampoco fue como tal una buena temporada. Casi no tenía tanta gente, hay personas que se cuidaban al 100 por ciento y que de plano no salía, si me costó, pero ya la gente ha empezado a salir más".

Desde un inició implementó el servicio a domicilio y publicidad en redes sociales, le permitió sobrellevar la baja venta.

Este sueño le llevó casi 15 años construirlo y echarlo andar, por lo que no considera recomendable arriesgar su patrimonio por ganar unos pesos más.

"Fue un sueño que empecé como lava loza a ahorita que ya tengo el restaurante. Prácticamente abrir el negocio me costó como 150 mil pesos. Es un negocio 100 por ciento familiar", aseguró Emmanuel.

Cuenta con cuatro empleados, pero afirma que detrás de Molcaxete Grill hay muchas personas que lo ayudaron a cumplir sus sueños.

"Vienen aquí conmigo mi cuñada, mi suegra, mi mamá, entonces cuando hay que entrarle al quite también le entran, prácticamente mi esposa está 100 por ciento conmigo, ella está en el salón, así mismo mis cuñadas, una me lleva las redes sociales, se podrá decir que somos cuatro (empleados), pero hay muchos más atrás de mí".

Buscar nuevos proveedores para no subir precios

Una de la estrategias que implementó para no tener pérdidas fue cambiar de proveedor, con la finalidad de ahorrar, pues a mediados del 2021 notó que algunos productos que utilizaba para preparar sus platillos aumentaron su costo.

En especial las carnes, pues asegura que pasó de 155 el kilo a 176 pesos; a la semana compra la cantidad de 20 a 30 kilos.

Algunos otros precios de productos suelen ser inestables como lo es el camarón y pulpo, que utiliza para preparar sus platillos.

Hay veces que están en 280 a 300 el kilo de camarón o pulpo, todo dependiendo de la veda o de la oferta que haya en el mercado.

El presidente de la Caniracen Veracruz, Marcel Van Eyck, señaló que por el alza del precio de los insumos, algunos restaurantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río estaban subiendo su los costos de la comida, pues si no lo hacían sería difícil sostener los locales.

"La inflación es bastante y estamos obligados en subir los precios, no podemos pagar más por los insumos y no subir los precios en los menús, es un tema económico del país", dijo Marcel Van Eyck.

Los ajustes varían dependiendo de los restaurantes, pero el aumento será entre cinco y 10 por ciento.

El Inegi señala que la inflación en el país se ubicó en 7.13 por ciento, por lo que el índice de precios subyacentes también tuvo un aumento de 0.34 por ciento quincenal y 6.11 anual.

En el 2021 el índice de precios subyacentes quincenal estuvo entre 0.24 por ciento y anual fue de 3.83.

"Lo único que puedes hacer es mantenerte y tratar de seguir adelante, no hay más, porque si no la gente va a buscar por otro lado y tú te vas a quedar ahí sin gente y no te va a convenir... por el momento así nos vamos a mantener, pero llegará el día en el que tengamos que aumentar el precio".