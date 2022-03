Si me inscribo seré rey: Eder Hernández se sube a Carnaval de Veracruz

A través de su página de Facebook, el influencer Eder Hernández informó que se lanzará como candidato a Rey de la Alegría para el Carnaval de Veracruz 2022.

"Me han llegado muchas notificaciones, me han estado etiquetando que quieren que sea Rey del Carnaval (...), yo estoy con la mejor disposición, cómo no voy a representar a Veracruz", dijo.

Eder Hernández pidió a sus seguidores que lo apoyen para recaudar los 25 mil pesos que el Comité del Carnaval pide como inscripción, para que las personas que quieran postularse como integrantes de la corte real.

Eder Hernández se hizo famoso por los videos que sube a través de su cuenta de Facebook y YouTube, donde tiene cerca de medio millón de seguidores.



Sus videos han alcanzado más de 3 millones de reproducciones en Facebook y 2 millones en la plataforma de YouTube,. en los cuales muestra bromas con sus amigos y vecinos, así como exploraciones urbanas, viajes y actividades que práctica como la pesca, todo con un humor muy jarocho.

"Si yo me inscribo, yo gano, porque yo representó Veracruz ¡chingada madre!", aseguró.

Hasta el momento no existe información de otras personas que quieran o se hayan postulado para Rey de la Alegría del Carnaval de Veracruz.

Aunque Brayan Villegas "El Paponas", novio de la también influencer Yeri Mua, escribió en una transmisión de Facebook que tenía interés de participar, hasta ahora no lo confirmó.