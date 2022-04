Si me corren por promover consulta, es un honor estar con Obrador: Adán Augusto

XALAPA, VER.- "A mi no me da pena", aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en un video compartido por el periodista Salvador García Soto, donde promueve la participación en la consulta popular para la revocación del mandato.

Augusto López junto con la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, mostraron su interés por la participación en la revocación del mandato que se realizará el 10 de abril.

El secretario de gobierno, desde Coahuila, dijo no tener miedo del Instituto Nacional Electoral (INE), pues "si me corren, voy a decir que fue un honor que me corran por ayudar a Obrador".

Que vaya a promover su consulta en día inhábil se puede entender, pero que use un avión oficial de la @GN_MEXICO_ para traslasarse junto con el dirigente nacional del @PartidoMorenaMx es un uso indebido de recursos públicos en labores proselitistas y partidistas pic.twitter.com/OYGKeABtMn — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 3, 2022

En la ciudad de Xalapa se escucharon gritos de "¡No está solo!;" "Es un honor estar con Obrador", y "Vamos a salir a votar para que Andrés Manuel siga en la presidencia", de la asociación Que Siga la Democracia.

La AC, que ya fue sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE), convocaron al evento masivo en Plaza Lerdo, en Xalapa, en el que se pidió a los asistentes acudir a las urnas el 10 de abril y participar en la consulta de revocación de mandato.

La titular de la secretaría de Energía, Rocío Nahle, alcaldes, diputados locales, federales, senadores, y toda la estructura de gobierno del Estado de Cuitláhuac García Jiménez acudieron al primer cuadro de la ciudad en respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En redes sociales se reportaron acarreos de personadas de municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Veracruz, Pueblo Viejo, Pánuco, entre otros, así como el reparto de tortas, banderines, gorras y hasta globos.

El evento inició con una "marcha" en la que participaron morenistas que salieron del Teatro del Estado hacia la Plaza Lerdo en donde se instaló un templete, que fue rodeado por una enorme lona con la leyenda "Veracruz, que siga AMLO".

En esquinas o calles aledañas a la Plaza Lerdo se dio la concentración de personas, que debían pasar lista a quienes se les entregaban camisetas con leyendas como I Love 4T, MCM, o playeras blancas o guindas con las que se distinguía a personal de dependencias estatales, y del Congreso del Estado.

En el mensaje, los representantes de la Asociación hicieron énfasis en reiteradas ocasiones que el evento era en día inhábil y fuera del horario laboral de los funcionarios de la administración federal, estatal y municipal, por lo que no constituía un delito.

Al concluir el evento la titular de Sener, Rocío Nahle celebró la participación ciudadana del acto que fue convocado por una Asociación Civil que apoya la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia.

De entre los asistentes al evento, además del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, estaba el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutierrez Maldonado; el de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García; el de salud, Roberto Ramos Alor, así como el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.

Además de los diputados Javier Gómez Cazarín, José Magdaleno Rosales Torres, Rafael Fararoni, Gonzalo Durán Chincoya, Jessica Ramírez Cisneros, Rosalinda Galindo Silva, Ana Miriam Ferraez Centeno, Margarita Corro Mendoza y las federales, Claudia Tello y Tanía Cruz entre otros.