Si hubiera justicia, Marlon no tendría un año prófugo: Mamá de Monse

"¿Tú crees que así cómo su mamá está en la cárcel iba a tener piedad para mi hija?", dice Cecilia Roldán sobre Marlon Botas Fuentes, acusado del feminicidio de la joven Monserrat Bendimes Roldán.

Marlon Botas Fuentes continúa prófugo desde el 17 de abril de 2021, fecha en la que Monse recibió una golpiza que le causó la muerte seis días después en un hospital privado del municipio de Boca del Río.

Diana Elizabeth N y Jorge Ignacio N, padres del presunto feminicida, son los únicos detenidos por el feminicidio de la joven. Testigos indican que ambos ayudaron a que su hijo escapara.

Aunque Cecilia Roldán confía en el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), cree que las investigaciones avanzan con pausas y sin esmero por parte de los policías ministeriales.

El deseo de la familia Bendimes Roldán es solo uno desde que Monse fue atacada a golpes: que Marlon sea detenido y pague el feminicidio del que se le acusa.

"Si hubiera una justicia rápida, Marlon no habría cumplido un año libre, Marlon ya estuviera detenido", señala Cecilia.

Pese a que Marlon fue señalado por testigos como el feminicida de Monse desde que se supo de la agresión, Cecilia Roldán afirma fue hasta dos días antes de su fallecimiento que lo denunciaron.

La familia estaba preocupada en ese momento por la salud de Monse, quien ingresó a terapia intensiva con fracturas en el cráneo, el cuello y un brazo, por los golpes que recibió presuntamente de Marlon.

"Ese tiempo fue muy importante, porque dio la oportunidad de que Marlon y su familia pudieran huir de Veracruz", menciona.

No tienes a tu hija

Aun cuando el deseo de la familia Bendimes Roldán es ver a Marlon en prisión, Cecilia Roldán asevera que ni eso repara el daño.

"El mayor punto es que no tienes a tu hija, que perdiste algo que es parte de uno, mi hija nació de mí, perdí una parte de mi cuerpo, se puede decir, alguien que estaba muy ligado a mí.

Al final si Marlon aparece va a llegar a una prisión, su mamá, de alguna manera, lo va a poder ver, acariciar, tocar, yo no tengo esa oportunidad, no la tengo", lamenta.

Para Cecilia, Víctor y Leslie, madre, padre y hermana de Monse, la pérdida de la joven es irreparable. Están tristes, sensibles y llenos de impotencia porque la justicia no llega.

Todo sigue igual desde el 23 de abril de 2021 en que Monse falleció aun cuando su familia esperaba que despertara.

Las últimas palabras de Monse aún resuenan en su mente. Fue Marlon, le dijo la joven antes de que sufriera muerte cerebral a causa de los golpes.

No hay día en que Cecilia no cuente en sus redes sociales los días que Marlon Botas lleva prófugo. Es un constante #JusticiaParaMonse, #FaltaMarlon, que no descansa.

Leslie, la hermana de Monse, tampoco abandona las exigencias de justicia. Es la más activa en redes sociales. A vece muestra su tristeza Twitter, pero el hambre de justicia para su hermana es más grande.

"Por parte de nosotros ha habido la presión, la insistencia de que el caso no se deje, hemos estado en todo momento presente en las redes, presente a través de nuestro asesor jurídico.

No hemos dejado de estar al pendiente de lo que ha sucedido en el caso de mi hija. Quizás, en este caso si no ha habido un avance ya no es por nosotros, sería por parte de la fiscalía", expresa Cecilia Roldán.

Nadie se puede esconder toda la vida

"Nadie se puede esconder toda la vida", consigna Cecilia, quien confía en el poder de las redes sociales para que Marlon sea localizado. Algo le dice que alguien lo identificará gracias a la presión mediática.

De acuerdo con Cecilia, los usuarios de redes sociales continúan mandándoles fotos de personas que tienen un parecido con Marlon, sin embargo, las imágenes no coinciden con él.

A la familia le llegan direcciones y fotografías desde todos los estados de la república mexicana y hasta del extranjero, pero hasta ahora ningún dato se acerca al paradero del presunto feminicida de Monse.

Por Marlon existe una recompensa de 250 mil pesos que la fiscalía ofreció desde el pasado 12 de mayo a través del acuerdo 04/2021 publicado en la Gaceta oficial del Estado de Veracruz.

Cecilia se dice agradecida con la ciudadanía. Con o sin recompensa, la respuesta es satisfactoria. El único propósito de la gente es que Marlon aparezca, indica.

"Las personas que nos mandan la información nunca lo han tocado (el tema de la recompensa), al contrario, son personas muy sensibles y empáticas con nosotros", relata.

Sin embargo, existe un contraste. Que los compañeros y amigos en común de Monse Bendimes y Marlon, quienes eran novios, hablan poco de la relación que tuvieron hasta el feminicidio de la joven.

Cecilia y su familia tampoco preguntan. Eso es un tema que casi no hablan. Tras el feminicidio de su hija, se enteraron de que el nombre de Marlon fue colocado en un tendedero del acoso.

Padres separados; hijo prófugo

Diana Elizabeth N y Jorge Ignacio N, padres de Marlon Botas, permanecen en prisión preventiva en diferentes Centro de Readaptación Social del estado de Veracruz.

Mientras Diana Elizabeth N fue enviada al Cereso Duport Ostión de Coatzacoalcos, Jorge Ignacio N fue encarcelado en el penal de Tuxpan.

Los padres de Marlon Botas fueron vinculados a proceso el 11 de noviembre de 2021 por su presunta participación en el feminicidio de la joven Monse Bendimes, de 20 años.

Ambos fueron detenidos el 5 de noviembre de 2021 cuando salían de un restaurante ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.

La madrugada del 6 de noviembre fueron trasladados a la Fiscalía Regional Zona-Centro ubicada en la colonia Las Bajadas, en el puerto de Veracruz.

Horas más tarde, un juez de control les dictó prisión preventiva durante una audiencia celebrada en la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia Contra la Mujer, ubicada en la colonia Vistamar.

A la fecha, Marlon Botas continúa prófugo, pese a que sus padres permanecen en prisión.

17 de abril: Un día trágico

La tarde del 17 de abril de 2021, Monse Bendimes acudieron a la celebración de un bautizo. Marlon Botas Fuentes acompañó a la joven.

Se había cumplido apenas el primer año de la pandemia de covid-19, por lo que hubo pocas personas en la fiesta.

Monse y Marlon se ausentaron de la fiesta para dejar unas cosas en la casa de la joven, sin embargo, ya no volvieron.

Cuando aún continuaban en la celebración familiar, los papás de Monse recibieron una llamada telefónica de Jorge Ignacio N, padre de Marlon.

Estaba avisándoles que Monse se encontraba en el hospital, pero no les dio más explicaciones. Les dijo que no era nada grave, pero cuando llegaron a ver a la joven la encontraron muy mal.

Monse tenía fracturas en el cuello, en el cuello y un brazo, por la golpiza que sufrió. Todavía alcanzó a decirle el nombre de su agresor a sus papás: "fue Marlon".

Un día después del ataque, el 18 de abril de 2021, los médicos le declararon muerte cerebral. Sus padres y su hermana no se despegaron del hospital hasta que falleció cinco días después, el 23 de abril.

Cecilia Roldán afirma que hace falta que las familias formen hombres con valores que respeten la vida y las mujeres.

"Ahora resulta que las mujeres no se pueden vestir como a ellas les gustaría, no pueden estar en ciertos lugares porque pueden ser secuestradas, agredidas, las pueden matar", señala.

Piensa que la detención de Marlon sería un ejemplo para que otros hombres "piensen un poquito" antes de agredir a las parejas. En Veracruz puedes hacer algo y no pasa nada, no hay justicia, dice.

Aunque la familia de Monse Bendimes no participará en marchas el próximo 23 de abril, cuando se cumpla el primer aniversario de su feminicidio, convoca a que el caso se haga viral en redes sociales.

Cecilia pide que, a partir de las seis de la tarde del 23 de abril, los usuarios tuiteen las etiquetas #FaltaMarlon y #JusticiaParaMonse con la imagen del presunto feminicida.

A Monse le pide fortaleza para ella, para su esposo Víctor y su hija Leslie: "Es mi ángel, que nos cuida desde el cielo".





am