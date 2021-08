SEV no ha invertido en Alvarado: alcalde

Alvarado, Ver.- El presidente municipal de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas, negó que el Gobierno de Veracruz, por medio de la Secretaría de Educación de Veracruz o del Instituto de Espacios Educativos (IEE) hayan invertido en las escuelas del municipio.

“Hasta ahorita, hasta ahorita no, pero no dudo que lo pueda hacer ya que el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez es maestro, es conocedor de lo importante que son las escuelas y no perdemos las esperanzas de que vengan beneficios para el gremio educativo”, resaltó el edil del Partido Revolucionario Institucional tras inaugurar una obra en dicha demarcación.

Refirió que el municipio cuenta con 128 escuelas, y la meta del Gobierno es invertir en todos los planteles educativos.

“Nosotros tenemos invertido, en este año, alrededor de 18 millones de pesos, y esto consta de domos, bardas, realizar salones, impermeabilización, compostura de baños y demás, puro recurso municipal”

