SEV no da tregua; no habrá regreso a clases con semáforo amarillo

Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Educación Zenyazen Roberto Escobar García indicó que aunque el semáforo epidémico descendió a "amarillo", es decir riesgo "medio" en el estado de Veracruz, los estudiantes continuarán con clases virtuales.

"Hasta que existan las condiciones, no lo vamos a hacer antes, somos muy conscientes de que hasta que haya condiciones (volver a la escuela)".

Recordó que el hecho de un retorno a clases implicaría una reactivación de la movilidad y una puede generar un escenario de contagio más grave.

"Un servidor estuvo muy mal de covid-19, tuve una crisis, tuve varios días más, la verdad esta enfermedad es complicada".

Admitió que el deceso de la alcaldesa de Moloacán Victoria Rasgado Pérez, le asustó dado que en ese momento, Escobar García padecía la enfermedad del SARS-CoV2.

"Me dio mucho miedo, pensé que ya no la iba a librar, pero me favoreció que toda la vida siempre he sido un atleta, de los 18 años practiqué fisiconstructivismo, no tomo, no fumo, no tengo vicios y esto me ha permitido la verdad estar aquí con ustedes y salir avance del covid"

Ante las críticas por no incluir a estudiantes indígenas en la educación virtual, Escobar García defendió que la Secretaría de Educación imparte "radioclases" en las 14 lenguas originarias por RadioMas, al grado de grabar sesenta programas a la semana para preescolar, primaria y secundaria.

Zenyazen Escobar dijo que firmó a favor de someter a los expresidentes, dentro de la consulta organizada por el partido Morena.

"Parte de estar en la lucha nos ha dejado posiciones políticas, posiciones en la Secretaría, pero no únicamente el decirlo corresponde a una decisión, la lucha que nosotros emprendimos nos dio un panorama de la situación que teníamos en ese tiempo".

Añadió que al ser parte de la disidencia magisterial le ha permitido conocer las situaciones de las normales rurales, y en su caso sufrió privación de la libertad de parte de Policías Federales.

"Yo si tuve represión, mi familia tuvo represión, mi esposa, mis hijas y hoy refrendo mi compromiso con Andrés Manuel López Obrador, con Cuitláhuac García, con la Cuarta Transformación para que sí se enjuicie a los expresidentes".

ygr