SEV investiga casos de maestros señalados en protesta feminista

CÓRDOBA, VER.- Maestros cuyos nombres aparecieron en el tendedero colocado tras la marcha feminista del pasado 4 de octubre en Córdoba son investigados, indicó el secretario de Educación en el estado, Zenyazen Escobar García.

Entrevistado al realizar una visita de trabajo este 17 de octubre para supervisar obras en escuelas, el titular de la SEV sostuvo que ya se investigan los casos de los docentes de bachillerato señalados.

Recordó que incluso ya hubo algunas acciones por parte de escuelas particulares que separaron a docentes de sus actividades pero también la SEV está tomando medidas.

Destacó que en lo que va de la administración se ha encarcelado a 5 profesores que incurrieron en un delito y despedido a otros 15, pero también hay algunos más cesados por estar involucrados en casos de acoso sexual.

Indicó que en el estado no se permitirá que ningún maestro agreda a algún estudiante, pues las niñas, niños y adolescentes se deben sentir seguros como en su casa y como padre de familia sabe que a los hijos se les manda a la escuela a que aprendan, no que reciban una agresión y por ello se está trabajando.

El titular de la SEV puntualizó que los docentes no tienen por qué tener miedo si no han incurrido en una conducta impropia, ya que las investigaciones que se realizan son profundas y si no son culpables no tienen nada que temer.

El pasado 4 de octubre se realizó en Córdoba una marcha convocada por colectivos feministas en donde sus integrantes demandaron respeto a su derecho a la interrupción legal del embarazo así como a la violencia de género.

Al finalizar esa actividad, sobre la calle de Las Artes se colocó un tendedero en donde jóvenes exhibieron a sus acosadores, agresores y violadores, entre ellos maestros de escuelas públicas y privadas y compañeros de clase.