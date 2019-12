SEV "en emergencia", lanzan línea ante ola de secuestros

El 9 de diciembre, cuando la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) puso en marcha el programa "Docente Seguro" para hacer frente a actos de extorsión o incluso secuestros contra maestros y trabajadores, 4 profesores fueron plagiados en Mariano Escobedo y sus familiares se vieron forzados a pagar rescate.

Tras la movilización de pobladores, quienes cerraron varios accesos y salidas al municipio, se confirmó que los profesores fueron liberados durante la madrugada del 10 de diciembre.

El titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, detalló que con este operativo coordinado con la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), se brindará el respaldo de manera inmediata a quienes denuncien una situación de riesgo mediante una línea telefónica de emergencia.

Desde 2018 los ataques contra maestros en Veracruz han incrementado. El 10 de diciembre, el secretario fue cuestionado sobre el secuestro de los docentes en Mariano Escobedo y, además de confirmar su liberación, informó que en lo que va del año han recibido el reporte de 14 secuestros de maestros, además de 130 denuncias relacionadas con extorsión.

Pese a ello, líderes sindicales señalan que la cifra es muy superior a la que reconoce la autoridad educativa y ven con recelo la medida de implementar una línea telefónica para que los docentes denuncien esta clase de delitos.

Los municipios con mayor número de casos reportados por medios de comunicación son la zona de Zongolica, Mariano Escobedo, Zacualpan; aunque sindicatos han denunciado casos en Uxpanapa, Minatitlán, Coatzacoalcos, Las Choapas y José Azueta.

MAESTROS, EL BLANCO DE LA DELINCUENCIA

En Veracruz, profesores de diferentes niveles educativos se encuentran a merced de la delincuencia al igual que el resto de los ciudadanos.

El maestro de física molecular del Tecnológico Superior de Zongolica, Ketzasmín Armando Terrón Mejía, fue secuestrado el 8 de marzo de 2018, cuando viajaba hacia Tequila, sobre la carretera federal Orizaba-Zongolica.

El cuerpo del hombre de 35 años fue hallado en la sierra de la zona centro del Estado siete días después. Trascendió que se debió a que los familiares no pudieron juntar la cantidad que sus captores exigieron para su liberación.

Este hecho causó indignación por parte de trabajadores de ese Tecnológico e incluso del dirigente sindical, Carlos Sánchez Ake, quien acusó al director de la institución, Pompeyo Quechulpa Pérez, de no brindar seguridad a sus docentes.

Este no es el único caso reportado en este sitio, ya que, en septiembre de 2018, antes de la actual administración, otro profesor fue secuestrado por un comando que lo esperó en el estacionamiento del Campus Tezonapa; del paradero de Genaro "N" nada se sabe.

De este caso dio cuenta Zenyazen Escobar García, antes de convertirse en secretario de Educación y una vez que fue designado responsabilizó a la Fiscalía General del Estado (FGE), entonces a cargo de Jorge Winckler Ortiz, de dar resultados en las investigaciones.

El asesinato de Ketzasmín Armando Terrón provocó una manifestación por parte de la comunidad universitaria, que se concentró frente al Palacio Municipal para exigir justicia con pancartas que tenían el hashtag "Todos somos Ketzas".

En febrero de 2019 un maestro de bachillerato de Coatzacoalcos fue privado de su libertad. Con apenas 29 años, el hombre fue interceptado por un comando sobre la avenida Transístmica.

El caso tomó relevancia especial porque el secuestro ocurrió a unos metros de la base de la Policía Naval; horas después se supo que los captores pidieron una gran suma económica, aunque posterior a ello no se tuvo noticia de lo que ocurrió.

En mayo de este año se registró el secuestro de dos maestras, que ocurrió de manera separada en Atzacan y Camerino Z. Mendoza. Se trata de María de Lourdes C. S., que fue sacada de su vehículo Seat Ibiza color rojo y luego transportada en otro automóvil con rumbo desconocido.

Ese mismo día, en otro hecho, la maestra Daniela R. P., de 40 años de edad, fue secuestrada en Camerino Z. Mendoza, cuando bajaba de su auto, un Volkswagen rojo. Los responsables huyeron en una camioneta Ford blanca.

Cabe destacar que uno de los casos que generó conmoción en Veracruz fue el secuestro del doctor y maestro de la Universidad Veracruzana (UV), Alfredo Labourdette Melche, ocurrido el pasado 11 de junio.

El hombre de 81 años de edad fue secuestrado en el Puerto de Veracruz; según se dijo el plagio se relacionó con el cobro de piso y que los captores habrían hecho contacto con la familia mediante redes sociales; cuatro días después se reportó que estaba con su familia sano y salvo.

También en junio de este año, José Luis, maestro de educación bilingüe fue asesinado tras reportarse como desaparecido en el municipio de Coxquihui; el rapto ocurrió al salir de su vivienda.

El hombre tenía 51 años y su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición, con una herida en el cuello; la última vez que fue visto con vista el maestro acudía dar clases a la escuela Buena Vista 1.

En septiembre pasado, un maestro y su hermana médico del Hospital Regional de Río Blanco fueron secuestrados en la congregación Tecamalucan en el municipio de Acultzingo.

Pedro, un maestro de matemáticas de la Escuela Secundaria Federal Ignacio Manuel Altamirano, y su hermana Isabel, que fueron plagiados al salir de su domicilio frente a la unidad familiar del IMSS en la localidad antes citada. El comando usó el automóvil de los hermanos para huir sobre la carretera federal 150 Orizaba- Tehuacán.

SINDICATOS ADVIERTEN SOBRE FOCOS ROJOS EN VERACRUZ

Un año atrás; es decir en septiembre de 2018, el asesinato de las maestras Marisol Alonso y Leticia Reyes en Zacualpan provocó la movilización de ambas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con presencia en Veracruz: la 32 y 56.

El crimen ocurrió cuando ambas docentes se dirigían a Huayacocotla en el automóvil de una de ellas; dos días después el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dio a conocer su asesinato.

El secretario de la sección 32 del SNTE, Lázaro Medina Barragán, indicó que la delincuencia hizo de Veracruz "su coto de poder" y que ya era cotidiano que maestros sean "secuestrados y levantados".

Por su parte, el dirigente de la sección 56 del SNTE, Mario Hernández Sánchez, dijo que había focos rojos de inseguridad para docentes en Huayacocotla, Espinal, Papantla, Ciudad Mendoza, Orizaba, Acultzingo, Coatzacoalcos, Pánuco, Martínez de la Torre y Poza Rica.

Pese al reclamo que han hecho los líderes sindicales, el pasado 6 de junio un profesor de primaria fue secuestrado en la entrada de su vivienda en la clínica Álvarez de Tuxpan.

Los testigos señalaron que el maestro fue "levantado" por un grupo armado que lo atajó en la entrada de su casa y no se supo más sobre su paradero.

El coordinador estatal de Maestros por México, Omar Hernández Dolores, declaró que tan solo en ese año se reportaron entre más de mil 200 casos de secuestros a maestros.

Dijo que en la zona de Orizaba se habían acumulado al menos 54 casos, pero que había muchos que no se denunciaban o en cifra negra debido a que el 90 por ciento de los maestros afectados tienen miedo y prefieren "jugarle a la ruleta rusa".

UNA LÍNEA, RESPUESTA DE SEV ANTE SECUESTROS

Ante la ola de violencia contra los maestros en Veracruz, el secretario de Educación de Veracruz anunció la habilitación de una línea telefónica gratuita para recibir las quejas y denuncias de docentes de planteles privados y particulares en el estado de Veracruz ante robos y extorsiones.

Dicho número, el 800-501-2525, con un número local 81-38-116, operará durante diciembre y enero, en coincidencia con el cobro de aguinaldos y prestaciones de fin de año. La efectividad de la medida divide a favor y en contra a los sindicatos de docentes.

En el caso del secretario General del Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV), Luis Alonso Polo Villalobos, que negó conocer de dicha acción, y a la vez insiste en estrategias más drásticas contra la inseguridad.

"Para nada, me estoy enterando por usted y no se ha circulado por los docentes, al menos no en el caso del Sindicato (...); no creemos que vaya a servir de nada esta situación, creo que para mí amerita ya un cambio del Secretario de Seguridad Pública y mandos medios hasta ver resultados".

Desde su punto de vista, nunca antes la delincuencia emprendió tanta saña contra los docentes en Veracruz, pero el gobierno no responde a la necesidad: "Es la primera vez en seis décadas en donde veo una situación parecida"

Dio a conocer que la inseguridad contra los docentes se extiende en una franja desde Los Tuxtlas a Coatzacoalcos y Las Choapas.

De igual forma negó que exista un acercamiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para escoltar a los docentes al cobro de sus prestaciones.

"Creo que debe haber más cantidad de policías ayudando, por fortuna en el Sindicato Magisterial Veracruzano no ha sucedido ni un solo caso (de robos, secuestros o extorsiones), pero los comentarios de compañeros de otras organizaciones señalan de mucho rumor en ese sentido y no se atreven a expresarlo en voz alta por temor a represalias".

Por lo anterior abundó que el sindicato exhorta a sus agremiados a adoptar medidas de cautela, sobre todo, el evitar actividades en solitario.

"Nos han pedido de ver de qué manera coadyuvamos para salvaguardar la integridad física y evitar asaltos con la entrega de los aguinaldos; hemos comentado que los que se reúnan los que cobran en determinadas zonas y se acompañe y se utilice un sólo vehículo inhibiendo la presencia de la delincuencia organizada"

Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (Sitev), Alberto Yépez Alfonso, calificó de "buena" la iniciativa de la Secretaría de Educación de habilitar un número 800 para recibir las quejas de los maestros veracruzanos ante hechos de inseguridad.

"Si hace falta muchas veces, cuando el socio se acerca al Sindicato y nosotros damos parte a la secretaría, pues muchas veces piensan que no es cierto o que es algún invento de un maestro para no subir a la comunidad, etcétera; me parece bien de ofrecer un número de teléfono para que puedan decir lo que esté pasando".

No obstante, explicó que el Sindicato aplicó una estrategia de prevención al exhortar a los socios a no viajar solos a sus centros de adscripción y procurar la compañía de varios docentes.

"Y cualquier cosa que suceda tengan conocimiento los demás compañeros de qué fue lo qué pasó, (...). Que busquen la manera de irse en grupos para que puedan sentirse más seguros y no viajar muy tarde para evitar una situación en alguna comunidad".

En todo caso, descartó el reporte de posibles secuestros contra socios, aunque admitió que meses antes prevalecía en el gremio el temor como consecuencia de la escalada en la inseguridad en Veracruz.

"Como sindicato no hemos tenido hasta el día de hoy el reporte de algún socio que haya tenido este tipo de problemas, anteriormente seis o siete meses si hubo algunas situaciones de compañeros que tenían miedo por los lugares a donde ellos tienen que llegar a su comunidad, se veía mucho esta situación, pero como parte de la organización sindical no tenemos algún compañero que nos haya reportado que haya sido víctima de un secuestro".

Indicó que los docentes con dicho temor laboran en las congregaciones en Carrizal 5 de febrero, en Minatitlán; La Chinantla, municipio de Uxpanapa; además de Jesús Carranza y Tatahuicapan de Juárez.

"Lugares como Zongolica, Chicontepec, todos estos lugares completamente lejanos, que son los que ellos han visto que se presenta más esta situación".

Negó además que existan quejas de los docentes por extorsiones o robos, actividad delictiva común durante el pago de aguinaldos y préstamos de fin de año.

"No hemos tenido algún reporte, pero no estamos exentos de que pueda suceder, pero al día de hoy no tenemos algún compañero que se haya acercado".

Mencionó que, hasta la fecha, tampoco la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se ha acercado para ofrecer acompañamiento a los docentes durante el cobro de aguinaldo.

"Hasta el momento no se han presentado y no nos han buscado para comentar este tipo de situación", declaró.

ygr