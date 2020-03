SEV busca sancionar a exfuncionarios yunistas

Multas, amonestaciones e incluso inhabilitaciones aplicarían la Contraloría General del Estado (CGE) y el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) a exservidores del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares involucrados con la asignación irregular de plazas magisteriales.

El Secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, no descartó dicha posibilidad, luego de que en abril de 2019 promovió denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el "otorgamiento" de 77 plazas de nivel medio superior y superior para el beneficio de funcionarios de alto nivel.

En ese sentido, Escobar García aclaró que a la par del proceso legal por parte de la Fiscalía, la Contraloría del Estado y el Órgano Interno de Control realizan un procedimiento administrativo.

"Pero ojo: en el Órgano Interno de Control y en la Contraloría (del Estado) sigue el procedimiento. No se descartan y en términos legales, los que saben son ellos, un servidor es el tema educativo, las denuncias ahí están, yo las presenté, no sabría decirle si están avanzando"

Conforme a lo que resuelvan a partir de las indagatorias, los entes de control aplicarían sanciones que van desde una amonestación pública, una multa, a una inhabilitación, e incluso a partir de la evidencia, la autoridad puede formular denuncias por nuevos delitos relacionados con el servicio público.

Cabe destacar que la FGE consiguió un acuerdo reparatorio con los exfuncionarios, en el que los involucrados devolvieron las plazas magisteriales y devolvieron recursos.

"Recuerden que también hay acuerdos reparatorios por parte de la Ley, yo no me encargo de procurar justicia, solo estoy en el tema educativo. En la Fiscalía hubo ese acuerdo reparatorio, pero nosotros les quitamos las plazas y algunas de estas como tal, de estas plazas que se dieron, había superávit, exceso de maestros en algunos lugares en las cuales no se necesitaba"

Añadió que esta recuperación consistió en 7 millones de pesos, mismos que han sido dosificados en distintas entregas y que serán utilizados para la compra de butacas, computadoras, pintarrones, computadoras y pantallas para los planteles.

